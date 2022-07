Bambino morto in ospedale a Frosinone, disposta autopsia. La Asl ricostruisce tutti i passaggi

Si è svolto questa mattina presso la Asl di Frosinone un "audit" interno per capire le ragioni che hanno portato al decesso del bambino di 10 anni, morto ieri all'ospedale "Spaziani". Mentre la Procura sta disponendo la nomina di un medico legale dopo aver disposto l'autopsia e la Polizia di Stato ha acquisito una serie di elementi, dalla Asl fanno sapere che: «Il bambino è giunto in Pronto soccorso accompagnato dai genitori, è stato sottoposto a triage con l’attribuzione di un codice verde e l’esecuzione di un tampone, risultato positivo. È stato inviato immediatamente in pediatria in continuità di pronto soccorso, secondo le procedure aziendali, visitato dal pediatra che ha rilevato un rapido peggioramento delle condizioni cliniche e ha provveduto a chiamare gli anestesisti.Nel frattempo, era stato anche allertato il 118 per il trasferimento di competenza (avvenuto in altre occasioni anche con elisoccorso). Il rapido peggioramento delle condizioni cliniche non ha consentito il trasferimento in quanto il paziente non era stabilizzato e quindi non era trasportabile.Il decesso è intervenuto in breve tempo nonostante l’equipe medica intervenuta abbia effettuato le necessarie manovre di rianimazione. La stessa equipe medica, dopo aver constatato il decesso, ha chiesto il riscontro autoptico diagnostico per determinare le cause della rapida morte del bambino.Resta il dolore per la perdita di una giovane vita che non si è potuta evitare ma l’ASL si è resa disponibile fin da subito a fornire alla magistratura ogni elemento per accertare le reali cause del tragico evento».

