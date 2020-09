© RIPRODUZIONE RISERVATA

Altri sei positivi, asintomatici, al Covid-19 in provincia di Frosinone. Con il report giornaliero l’Asl di Frosinone ha individuato sei persone positivi che sono residenti tra Isola Liri, Torrice, Campoli Appennino, Alatri, Vico del Lazio, Broccostella e Torrice.L’età dei nuovi positivi oscilla tra i 7 e i 90 anni. Quattro sono stati individuati in fase di pre-ospedalizzazione nei nosocomi di Alatri, Frosinone e Sora, il bambino di 7 anni, invece, appartiene a un link noto, mentre un caso è di rientro dalla Romania.L’ondata dei vacanzieri di rientro è di fatto conclusa, ma restano attive, tuttavia, le postazioni drive-in di Frosinone (tutti i giorni dalle 9 alle 13), di Cassino (il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalla 9 alle 13) e a Sora (il martedì, il giovedì e il sabato dalle 9 alle 13).Sinora i tamponi eseguiti alle persone di rientro dalla vacanze sono stati oltre 3.500.In totale in Ciociaria, quindi, il numero dei positivi sfiora quota 200, oltre 500 sono le persone in isolamento fiduciario.Resta alta l’attenzione sul fronte della prevenzione per questo, contestualmente ai tamponi naso-faringei proseguono i test sierologici, con il prelievo di sangue, al personale della scuola, finito hanno risposto all’appello circa 7 mila persone.La campagna per tracciare la circolazione del Coronavirus tra docenti e personale della scuola andrà avanti fino al 12 settembre.A livello regionale su quasi 10 mila tamponi eseguiti nella giornata di ieri sono stati registrati 159 casi di questi 119 sono a Roma e zero decessi.“Si conferma una prevalenza dei casi di rientro. Presso il laboratorio nazionale di riferimento dell’Istituto Spallanzani si sta sperimentando il test salivare rapido, attesi risultati entro la fine del mese”, è stato il commento dell’assessore regionale alla sanità Alessio D’Amato.A fine mese, quindi, potrebbero arrivare importanti novità sul test rapido salivare che rappresenterebbe la svolta per tracciare il Coronavirus.RispondiInoltra