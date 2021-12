Mercoledì 1 Dicembre 2021, 08:54

Il Covid non arretra, linea dura della Prefettura sull'obbligo del green pass. In Ciociaria nel corso dell'ultima settimana di novembre l'incidenza settimanale dei contagi si è attestata su 103 casi per 100mila abitanti (fonti Asl), stabile rispetto alla settimana precedente e inferiore agli indici nazionali e regionali dello stesso periodo. Come nel resto del Paese si registra un'impennata di incidenza nelle fasce di popolazione in età scolare sia per le maggiori occasioni di assembramento sia per la mancanza di copertura vaccinale. Nello specifico, ieri nel Lazio sono stati effettuati 17.628 tamponi molecolari e 35.398 antigenici per un totale di 53.029 tamponi. I nuovi casi positivi sono stati 1253 nuovi positivi di cui 94 in provincia di Frosinone su 1983 tamponi effettuati. Ecco la situazione registrata nei vari centri: Anagni, Frosinone e Sora contano 8 nuovi positivi, Ceccano 7, Arpino Cassino e Ferentino 6, Isola Liri 5, Alatri, Fiuggi e Supino 4, Monte San Giovanni e Morolo 3; a Boville, Campoli Appennino, Castelliri, Fontechiari, Piedimonte San Germano e Villa Santa Lucia sono 2 e 1 caso a Ceprano, Cervaro, Colfelice, Piglio, Pontecorvo, Roccasecca, San Donato Val Comino, Sant'Elia Fiumerapido, Santopadre e Villa Santo Stefano. Buone notizie sul fronte dei negativizzati che sono stati 127 e nessun decesso. In totale i cittadini ciociari ricoverati nelle strutture ospedaliere sono 35. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 2,3%. «Da lunedì sera fa sapere l'assessore regionale alla sanità Alessio D'Amato sono state superate le prenotazioni per le dosi di richiamo del vaccino per gli over 18 sul portale regionale (https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home). Da oggi, inoltre, raddoppiano le somministrazioni giornaliere delle terze dosi. Sono infatti oltre 40mila i posti ogni giorno disponibili». Intanto si fa strada la linea dura in materia di controlli. Ieri, in prefettura, si è svolta una riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduta dal prefetto di Frosinone Ernesto Liguori, per programmare le azioni da intraprendere per garantire il rispetto dell'obbligo del possesso del green pass. All'incontro hanno partecipato, oltre ai vertici provinciali delle Forze dell'Ordine, il presidente della Provincia, Antonio Pompeo, il sindaco di Frosinone, Nicola Ottaviani, e i sindaci dei Comuni della provincia superiori a 15mila abitanti. Nel corso della riunione è emersa la necessità di intensificare i controlli in vista delle festività natalizie soprattutto nei luoghi e per le attività che comportano maggiore aggregazione di persone, come i mezzi di trasporto pubblico. I controlli delle Forze dell'Ordine e degli agenti della Polizia locale partiranno a breve e per il settore del trasporto si avvarranno del personale stesso delle aziende coinvolte. Ai trasgressori dell'obbligo del green pass, verranno applicate sanzioni da 400 a 1000 euro.