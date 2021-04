6 Aprile 2021

(Lettura 3 minuti)







Vaccini e immunità di gregge in Ciociaria: binomio di fine estate. «In Ciociaria l’immunità di gregge arriverà entro la fine di agosto, quando nel Lazio ci saranno 4 milioni di vaccinati». Sono le parole più importanti che l’assessore Regionale alla sanità, Alessio D’Amato, ha pronunciato, ieri mattina, durante la visita nel giorno di Pasquetta ai centri vaccinali Ciociari, soffermandosi negli Hub di Frosinone e Ceccano. La macchina vaccinale in Ciociara, come per l’intera regione Lazio, non si è fermata neanche a Pasqua e pasquetta.

Il piano c’è, l’operatività pure, ma mancano le dosi. Non a caso, in provincia di Frosinone, le prime dosi somministrate sono oltre 81 mila, ma il ciclo vaccinale (prima dose e richiamo) quello che, appunto, garantisce l’immunità, è fermo a quasi 23 mila. Il cinque percento circa della popolazione ciociara.

L’ELOGIO AL PRONTO SOCCORSO

Non a caso proprio D’Amato, nel corso della visita in Ciociaria - accompagnato dalla direttrice generale dell’Asl Pierpaola D’Alessandro e dal Primario di Pronto Soccorso, Fabrizio Cristofari - ha detto: «A livello regionale potremmo farne almeno tre volte di più, rispetto alle vaccinazioni che facciamo oggi. Se solo avessimo le dosi». D’Amato ha visitato, per primo, il Pronto Soccorso dell’ospedale «Spaziani», elogiando il servizio di emergenza che in Ciociaria -ha detto - ha dato i risultati migliori del Lazio sia in termini di accoglienza che di prestazioni.

Intanto, in attesa dell’invio delle dosi, l’Asl pensa di allargare, ulteriormente, i centri vaccinali: oggi ne esistono dieci, ma presto ne arriveranno altri due: uno a Piedimonte San Germano e uno a Torrice.

Quella appena trascorsa è stata una Pasqua di solidarietà negli ospedali della provincia di Frosinone. Tante le iniziative benefiche dei cittadini, fatte con entusiasmo. «All’ospedale di Frosinone - ha fatto sapere l’Asl - un cittadino ha donato cioccolatini e caramelle per ringraziare il personale sanitario del reparto di Medicina Covid. Un gesto semplice, ma dal grande valore umano». In attesa dei vaccini e delle nuove strutture, anche nel week end di Pasqua i contagi sono rimasti stabili.

COSÌ A PASQUA

Il giorno di Pasqua, in particolare, su 1514 tamponi molecolari eseguiti nelle ventiquattr’ore precedenti, ci sono stati 122 nuovi positivi e 210 negativizzati. Record di giornata ad Alatri, con 10 casi. Cassino 9, Veroli 8 e Anagni, Cervaro, Fiuggi e Frosinone 6. I morti sono stati tre: un uomo di 65 anni residente a Giuliano di Roma, una donna di 91 anni residente a Castro dei Volsci e una donna di 83 anni residente a Boville Ernica.

A PASQUETTA

Ieri, invece, rispetto ai 491 tamponi eseguiti il giorno di Pasqua, ci sono stati 66 positivi e 75 negativizzati. Maglia nera Frosinone 8 casi, Alatri 7, Fiuggi e Strangolagalli 6, Ceccano 5 e Cassino3. Cinque, invece, decessi: una donna di 88 anni residente a Monte San Giovanni Campano, un uomo di 66 anni residente ad Isola del Liri, una donna di 85 anni residente a Coreno Ausonio, un uomo di 68 anni residente a Boville Ernica e un uomo di 63 anni residente a Frosinone.