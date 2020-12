Una scia interminabile di morti causate dal Covid-19 in Ciociaria: sei le vittime nelle ultime ventiquattr’ore. Ben 48 dall’inizio del mese di dicembre. Un mese di dicembre terribile con una media di oltre 3 decessi al giorno.

Ecco i dati quotidiani: sette il primo dicembre, tre il 2 dicembre, due il 3 dicembre, due il 4 dicembre, cinque il 5 dicembre, due il 6 dicembre, quattro il 7 dicembre, uno l’8 dicembre, due il 9 dicembre, due il 10 dicembre, quattro l’11 dicembre, quattro il 12 dicembre, quattro il 13 dicembre e sei il 14 dicembre. Un dato quello registrato fino a ieri che, se raffrontato, con lo stesso periodo del mese precedente porta in luce analiticamente la lunga scia di morte a cui si sta assistendo.

Nei primi 14 giorni di novembre, infatti, i decessi sono stati 31. Così distribuiti: un morto il 2 novembre, tre morti il 3 novembre, un morto il 5 novembre, tre morti il 6 novembre, tre morti l’8 novembre, sei morti il 9 novembre, cinque morti il 10 novembre, due morti l’11 novembre, un morto il 12 novembre e sette morti il 13 novembre.

Le vittime di ieri sono: una donna di 82 anni residente a Sora, un uomo di 86 anni residente a Frosinone, un uomo di 67 anni residente a Monte San Giovanni Campano, un uomo di 69 anni residente a Roma, un uomo di 80 anni residente a Frosinone e un uomo di 81 anni residente a Frosinone.

I positivi di ieri, nonostante l’esiguo numero di tamponi, appena 281 sono stati 55, i negativizzati sono stati 23.

Nei centri interessati ai contagiati di ieri la situazione è stata la seguente: Frosinone 12 nuovi casi e 4 guariti, Alatri 6 nuovi casi e 5 guariti, Piglio 4 nuovi casi e nessun guarito, Amaseno 3 nuovi casi e 1 guarito, Boville Ernica 3 nuovi casi e nessun guarito, Veroli 3 nuovi casi e 2 guariti, Patrica 2 nuovi casi e nessun guarito, Pontecorvo 2 nuovi casi e nessun guarito.

Nell’intera regione Lazio su 13 mila tamponi eseguiti i positivi sono stati 1.315, i decessi 38 e i guariti 2037.

Nelle province laziali ieri ci sono stati 416 casi e sono diciotto i decessi nelle ultime 24 ore.

Nella Asl di Latina 217 i nuovi casi (si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto) e nove decessi, persone di 63, 80, 82, 84, 85, 86, 87, 87 e 89 anni con patologie).

Nella Asl di Viterbo 102 nuovi casi (si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Sessantatré i casi con link al convento di suore di San Francesco a Bagnoregio dove è in corso l’indagine epidemiologica) e tre decessi, persone di 67, 75 e 75 anni con patologie. Nella Asl di Rieti 42 casi (si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto).

“Il raffronto con i lunedì delle ultime due settimane di novembre evidenzia un rallentamento nella discesa. Erano -752 i casi tra il 23 novembre e il 30 novembre, mentre nei lunedì delle prime due settimane di dicembre il dato scende a -57 casi (7 dicembre-14 dicembre). Faccio un appello: per favore evitate assembramenti altrimenti terza ondata sarà inevitabile. Lo shopping non deve vanificare gli sforzi fatti”, è stato il commento dell’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.



Ultimo aggiornamento: 08:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA