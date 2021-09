Venerdì 24 Settembre 2021, 07:51

LA GIORNATA

Da ieri mattina una prima classe del Liceo Varrone di Cassino (ex Istituto Magistrale) è in quarantena per un ragazzo risultato positivo al Covid-19. Nei giorni scorsi lo studente aveva avvertito un malore e i genitori lo avevano sottoposto ad un tampone e ieri è arrivato il responso positivo. La scuola ha subito avvertito l'Asl di Frosinone che ha disposto la sospensione delle lezioni e l'isolamento della classe. E' scattato così il protocollo sanitario previsto per questi casi e gli studenti, una ventina, sono stati spostati in un'altra aula predisposta per simili situazioni. Ora gli studenti dovranno restare a casa per una settimana da dove seguiranno le lezioni a distanza. Gli insegnanti all'inizio dell'anno scolastico hanno seguito un corso sulla dad. Prima di rientrare a scuola i ragazzi dovranno effettuare un nuovo tampone. Se negativo per tutti potranno rientrare altrimenti dovranno aspettare la negatività. La dirigente scolastica Teresa Orlando appena informata del caso ha subito fatto avvertire i genitori degli studenti per le precauzioni in famiglia. La scuola ha seguito le procedure indicate dalla direzione dell'Asl. Il caso è stato seguito anche dal sindaco Enzo Salera e dall'assessore all'istruzione Maria Concetta Tamburrini ma essendo un istituto superiore di competenza dell'Amministrazione provinciale non sono stati informati direttamente dall'Asl e né dalla scuola.

LA SITUAZIONE

E' il primo caso in una scuola di Cassino dalla riapertura avvenuta dieci giorni fa. I medici, però, sostengono che potrebbero verificarsi anche altri casi di classi con studenti positivi per gli affollamenti sia sui mezzi pubblici che nelle scuole. I contagi potrebbero verificarsi sia per la mancanza di vaccinazioni che per il mancato uso delle mascherine. Perciò ieri, da quando è scattato l'allarme, in tutte le scuole i presidi hanno avvertito il personale docente e non docente e gli studenti di usare le mascherine e di non stare in luoghi affollati dove è più facile contagiarsi. Infine ecco i dati dell'Asl: nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 677 tamponi in provincia di Frosinone. Sono stati registrati 16 nuovi casi di positivi. I ricoverati sono 16.