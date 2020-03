© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nuovo caso di contagio da Coronavirus. Si tratta di una donna di 90 anni originaria di Pontecorvo, ma ricoverata da diversi settimana al San Raffaele di Cassino. La conferma è arrivata dal sindaco di Pontecorvo, Anselmo Rotondo.“Sono stato informato dalle autorità competenti di un nuovo caso di Coronavirus, si tratta di una persona anziana di Pontecorvo ricoverata, da più di 2 mesi, in una struttura sanitaria fuori Città. Sono state adottate, nei confronti dei parenti, tutte le misure di prevenzione. Invito tutti a rimanere a casa. Questa è l’unica arma che abbiamo. Utilizziamola”, ha comunicato il primo cittadino dalla pagina Social.E’ il secondo caso a Pontecorvo, dopo la 77enne uscita dall’ospedale di Cassino e dopo tre giorni ricoverata allo Spallanzani. In totale i contagi in provincia sono trenta. Solo nella giornata di ieri sono stati contati 12 contagi. Intanto 18 persone sono uscite dalla Sorveglianza Domiciliare.LE MISURE SANITARIEL’Asl ha attivato il potenziamento delle strutture e nuove assunzioni. Quattro posti letto in più nel reparto di Pneumologia dell’ospedale di Cassino.I quattro posti in più a Cassino vanno ad aggiungersi al potenziamento dell’unità di Rianimazione dell’ospedale Spaziani di Frosinone (dove ci sono 9 posti disponibili) e all’attivazione del piano di assistenza pediatrica con corsie preferenziali per piccoli pazienti. Ma in questi giorni di grande emergenza c’è stata anche la riattivazione di tutte le unità necessarie all’ospedale di Alatri con 58 posti letto a Medicina. Un piano, quello dell'Asl di Frosinone, che prevede anche assunzioni: è stato pubblicato l’avviso urgente per l’assunzione e tempo pieno per un anno di 3 medici da destinare al reparto di Malattie Infettive. Ma anche 4 medici per la Rianimazione, 3 Pediatri e 2 medici per l’igiene e la sanità pubblica.