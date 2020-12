LA GIORNATA

Ancora decessi e nuovi contagiati: la Ciociaria torna la piena emergenza Covid-19. Altre quattro persone sono decedute: si tratta di un uomo di 92 anni di Alatri, una donna di 93 anni di Sora, un uomo di 71 anni residente a Venafro e un uomo di 83 anni residente a Roma entrambi ricoverati in Ciociaria. I morti, salgono, così a 42 dall'inizio del mese di dicembre. Nella giornata di ieri i nuovi positivi, su 832 tamponi eseguiti, sono stati 133 mentre i guariti sono stati 77. Nei centri interessati la situazione è stata la seguente: Pontecorvo 17 nuovi casi e 4 guariti, Cassino 12 nuovi casi e 6 guariti, Veroli 10 nuovi casi e 3 guariti, Sant'Elia Fiumerapido 9 nuovi casi nessun guarito, Alatri 6 nuovi casi e 1 guarito, Amaseno 6 nuovi casi e zero guariti, Frosinone 6 nuovi casi e 2 guariti, Roccasecca 6 nuovi casi e 1 guarito.

LA PREOCCUPAZIONE

L'Asl ha anche chiarito che 10 dei 17 positivi registrati a Pontecorvo si riferiscono ad una Rsa, proprio nella Cittadina fluviale il sindaco Anselmo Rotondo, con un videomessaggio dalla sua pagina sociale ha detto: «Troppo arbitrio nei comportamenti nuoce alla comunità: mangiare e bere, dinanzi ai locali, in assembramento non è regolare. Ho convocato la Commissione Covid per decidere il farsi». A Supino, invece, il sindaco Gianfranco Barletta, dopo la positività di due positività tra il personale scolastico, ha disposto la chiusura della scuola primaria e secondaria di primo grado per oggi, al fine di consentire la sanificazione dei locali. Nell'intera regione Lazio su 15 mila tamponi ci sono stati 1.339 nuovi positivi, 27 morti e 2.021 guariti. Nelle province si registrano 389 casi e sedici i decessi nelle ultime 24 ore. Nella Asl di Latina 169 i nuovi casi e tre decessi, nella Asl di Viterbo si registrano 54 nuovi e tre decessi e nella Asl di Rieti si registrano 33 casi e sei decessi.

MAGGIORI CONTROLLI

Ma con l'avvicinarsi delle festività natalizie sono stati inaspriti i controlli per verificare il rispetto delle disposizioni per il contenimento della pandemia. Due i locali chiusi e quattro persone multate. A Cassino, i carabinieri, hanno chiuso per cinque giorni un circolo privato che si trova alla periferia della Città Martire perché la titolare della struttura è stata sorpresa senza mascherina all'interno del locale e perchè all'ingresso non era stato esposto il cartello sul numero massimo di persone ammesse. Stesso provvedimento è stato adottato dai carabinieri della stazione di Pico nei confronti del titolare di un bar di Pastena. Qui quattro persone sono state sorprese a mangiare a consumare bevande oltre l'orario consentito dall'ultimo Decreto del Presidente del consiglio dei ministri. Per cui i clienti sono stati multati e il bar è stato chiuso per 5 giorni.

