Aumentano i tamponi eseguiti e di conseguenza si è raddoppiato, nel giro di 24 ore, il numero dei positivi. Nella giornata di ieri i nuovi positivi sono stati 121 su un totale di 1122 tamponi. Mentre lunedì i positivi erano stati 55 su 351 tamponi. Nei singoli centri interessati ai nuovi contagi di ieri, la situazione è stata la seguente: a Sora 12 nuovi positivi e 35 guariti, ad Alatri 10 nuovi positivi e sette guariti, a Cassino otto positivi e 19 guariti, a Pontecorvo sei nuovi positivi e sette guariti ad Amaseno cinque nuovi positivi e nessun guarito, ad Arpino cinque nuovi positivi e sette guariti, a Ceccano cinque nuovi positivi e quattro guariti, a Piedimonte San Germano cinque nuovi positivi e nessun guarito.

Ma il dato rilevate è che, nonostante sia cresciuto il numero dei tamponi eseguiti, i guariti sono stati quasi il doppio, vale a dire 200. Non si ferma neanche la scia dei decessi: ieri c’è ne stato un altro. La vittima è un uomo di 58 anni residente ad Alatri. Il numero dei decessi dall’ inizio di dicembre è salito, così, a 26. Nello stesso periodo (i primi otto giorni) a novembre i decessi erano stati 11, l’aumento è stato, quindi, del 60 percento circa. Situazione inversa se si considerano i dati dei nuovi contagi: nei primi otto giorni di dicembre sono stati 1120: con un picco massimo di 136 contagi in un giorno. A Novembre, invece, i contagiati nei primi otto giorni, erano stati 2443 con un picco di 399 casi il 1 novembre. Quindi se da un lato l’emergenza rimane legata esclusivamente ai decessi dall’alto conforta il dato dei nuovi positivi.

LE DUE VELOCITÀ

Attualmente la Ciociaria vive un’emergenza a due velocità. La riorganizzazione dei servizi sanitari per affrontare la seconda ondata, quella che stiamo vivendo, è ormai un dato assodato. La terza ondata della pandemia da Covid è attesa, secondo le previsioni degli esperti, a gennaio-febbraio, per questo la Regione ha già predisposto un ulteriore piano di potenziamento dei servizi sanitari, che nel dettaglio si conoscerà tra qualche settimana. In riferimento ai vaccini di tipo antinfluenzale pediatrici, invece, c’è stata un’importante comunicazione proprio da parte della regione Lazio. «Per quanto riguarda il nuovo vaccino pediatrico Fluenz Tetra, per il quale sono in arrivo 50 mila dosi, è consigliato per chi ancora non ha effettuato il vaccino antinfluenzale a doppia dose. Il vaccino in questione è stato acquistato dal Ministero della Salute ed è autorizzato dagli enti preposti che ne certificano la sicurezza. Pertanto sono destituiti di fondamento gli allarmi che stanno circolando immotivatamente», è stato spiegato dall’Unita di Crisi della Regione Lazio.

COSÌ NEL LAZIO

Nel Lazio, ieri, su 17 mila tamponi i positivi sono stati 1501. Nelle province si sono registrati 379 casi e otto i decessi nelle ultime 24h. Nella Asl di Latina 210 i nuovi casi (si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto) e quattro decessi, persone di 65, 65, 92 e 94 anni con patologie. Nella Asl di Viterbo si registrano 33 nuovi casi (si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto), e il decesso di un uomo di 81 anni con patologie. Nella Asl di Rieti 15 casi (si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto), e due decessi, persone di 86 e 86 anni con patologie. «Calano i ricoveri, le terapie intensive. Occorre mantenere il rigore per continuare ad abbassare la curva» ha detto l’assessore alla Sanità della Regione, D’Amato.



© RIPRODUZIONE RISERVATA