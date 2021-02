Storie di anziani che hanno visto la guerra e altre emergenze sanitarie, come la malaria e l’influenza asiatica, e che ora vivono la pandemia da Covid-19, come il nemico invisibile. Il vaccino, però, ha acceso la speranza, la luce.

Raccontiamo la storia di Teresa Pagliarini, classe 1938, che vive a Pontecorvo, nella frazione di Sant’Oliva a confine con Esperia. Nonna Teresa è stata tra le prime a ricevere la dose destinata agli over 80. Ora vive il post-vaccino seguendo tutte le indicazioni fornite dai sanitari, la seconda dose le verrà somministrata il primo marzo.

«Sto bene, ho solo un leggero dolore al braccio. Mi hanno detto di prendere la Tachipirina, ma per ora non serve anche perché di medicine già ne prendo abbastanza» esordisce. «Questa - dice - è la terza emergenza sanitaria che vivo. La prima risale a subito dopo la guerra, quando affrontammo la malaria, prima di trasferirci in Sicilia mi fecero una puntura al braccio. Ero piccola, sbagliarono e mi dovettero rifare il vaccino, mia madre si preoccupò molto. I luoghi di allora non sono gli ospedali di oggi: la puntura contro la malaria mi fu fatta in una baracca; oggi tutto è diverso, ma purtroppo viviamo un nemico visibile».

Ma non solo malaria, nota come la “seconda battaglia di Cassino” sconfitta dal dottor Coluzzi di Esperia con il ddt; ma anche l’influenza asiatica.

«L’asiatica fu un altro brutto momento, - prosegue - sono morte tante persone per polmonite. Avevo 19 anni, ricordo che morirono tre persone qui a Sant’Oliva». Ora l’anziana guarda al futuro con luce diversa dopo aver fatto il vaccino.

«Il vaccino lo stanno facendo a noi anziani, ma credo che lo debbano fare anche ai giovani. Noi abbiamo vissuto la nostra vita, loro no» conclude.

LA SITUAZIONE

Nel frattempo la fase vaccinale in Ciociaria prosegue a ritmi serrati: dal 29 dicembre scorso sono state inoculate 18.889 dosi. L’Asl di Frosinone è la terza sulla scena regionale, davanti c’è, rispettivamente, l’Asl Roma 1 e Roma 2. In Ciociaria sono state somministrate 756 dosi, nella regione Lazio, invece, è stata superata la quota di 30 mila.

Nella giornata di ieri su 1084 tamponi molecolari sono stati registrati 108 nuovi casi, 879 guariti e un decesso (una donna di 84 anni residente ad Alatri). Questa la situazione nei Comuni: Sora 15 casi; Ceccano, Frosinone e Isola del Liri nove; Cassino sette; Veroli sei; Alatri e Pontecorvo cinque; Alvito e Ausonia tre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA