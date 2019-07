Costringeva bambina a fare video intimi, 67enne arrestato per pornografia minorile

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Costringeva bambina a fare video intimi, 67enne ciociaro arrestato per pornografia minorile.Questo pomeriggio i carabinieri della Compagnia di Anagni hanno dato esecuzione all'ordinanza di custodia cautelare in carcere per pornografia minorile emessa dal Tribunale di Roma, su richiesta di quella Procura che condivideva integralmente le indagini svolte dai militari operanti.Una vicenda davvero triste che suo malgrado ha visto coinvolta una ragazzina. L'uomo era infatti un conoscente della minorenne. Il 67enne, fin da quando la ragazzina aveva 9 anni, ritraeva la bambina in filmati a carattere pedopornografico. I carabinieri hanno iniziato le indagini a seguito di una segnalazione di un cittadino che aveva notato una ragazzina appartata all'interno di un'autovettura che mostrava all'uomo alcune parti del suo corpo. A seguito di attività investigativa, che ha portato a riscontri e perquisizioni, sono stati sequestrati il computer e numerosi dvd all'interno dei quali sono stati trovati i filmati.