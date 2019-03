© RIPRODUZIONE RISERVATA

Vasto incendio in abitazione: paura ieri sera a Pico. Il rogo, stando alla prima ricostruzione, è divampato in un garage dov'era parcheggiata un'auto e di lì a poco ha attecchito parte di un’abitazione sovrastante in Largo Cisterna, proprio al centro del paese.Ad allertare i soccorsi, poco prima delle 21.50, sono stati i residenti e sul posto sono subito arrivati i vigili del fuoco del comando provinciale di Frosinone e i carabinieri della compagnia di Pontecorvo, diretti dal capitano Tamara Nicolai.Il centro storico di Pico è stato completamente invaso dal fumo denso e acre sprigionate dalle fiamme che ha richiamato l'attenzione di decine di residenti.I vigili del fuoco hanno lavorato per diverse ore prima di domare il rogo. E, alla mezzanotte, di ieri erano ancora sul posto, per la messa in sicurezza dell’immobile e delle pertinenze. Ingenti sarebbero stati i danni agli arredi e alla struttura, ancora in via di quantificazione.Anche il sindaco di Pico Ornella Carnevale, ha seguito da vicino l’evolversi dell’emergenza in centro, rientrata solo a notte fonda.