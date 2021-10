Corto circuito: a fuoco un capannone pieno di pellet

Lunedì 18 Ottobre 2021, 02:40

È durato fino all’alba di ieri l’incendio che nella serata di sabato scorso, ad Anagni, ha devastato completamente il capannone di oltre 400 metri quadrati di un’azienda che si occupa di produzione e di distribuzione di pellet (nella foto) situata nella zona Osteria della Fontana, in località Selciatella, nel centro della zona industriale. I vigili del fuoco e gli uomini del Radio soccorso della protezione civile, dopo essere intervenuti poco dopo le 19.30 di sabato sera, sono rimasti infatti al lavoro per tutta la notte, fino a dopo le 6 del mattino, per contenere le fiamme che, per parecchie ore, sono state visibili a diversi chilometri di distanza.

LE CAUSE

Ancora nessuna informazione sulla dinamica esatta di quello che è accaduto. Per ora l’ipotesi più probabile sembra essere quella del corto circuito che avrebbe provocato la scintilla fatale. Scintilla che, in uno stabilimento che produce combustibile per stufe realizzato con scarti della lavorazione di legname, avrebbe scatenato le fiamme.

L’accaduto ha rinnovato le discussioni relative alle condizioni dell’ambiente del territorio della città di Anagni. I vigili e lo stesso sindaco Daniele Natalia hanno chiarito che il fumo che per tutta la notte si è diffuso dalla zona dell’incendio era prodotto dal legname bruciato, e dunque «non pericoloso». Ma questo non è servito a limitare le polemiche. Preoccupazione che ha espresso ieri mattina l’associazione Rete per la tutela della Valle del Sacco. Dicendo, in una nota, che «l’incendio che si è sviluppato ci induce a ribadire quanto sia poco opportuno installare un biodigestore con produzione di metano in un’area in cui esistono anche aziende a rischio di incidente rilevante».

IL SINDACO: SCIACALLAGGIO

Per l’associazione ambientale «il Comitato tecnico regionale ne dovrà assolutamente tenere conto in sede di autorizzazione integrata ambientale».

Durissima la replica del primo cittadino di Anagni: «La mia posizione sul biodigestore è chiara e netta. L’associazione “Retuvasa” ancora una volta non perde occasione per strumentalizzare l’accaduto, facendo senza esitare sciacallaggio su episodi del genere».