© RIPRODUZIONE RISERVATA

Roberto Caligiore con la coalizione dei partiti di centrodestra da una parte e Marco Corsi che a 24 ore dalla presentazione della sua candidatura a sindaco con il blocco civico sostenuto da Fiorella Tiberia, Antonio Aversa, Angelino Stella e Pietro D’Annibale ‘incassa’ le adesioni ufficiali di Pd e Psi. Il bipolarismo, però, rischia di durare davvero poco nello scacchiere che va delineandosi in vista delle elezioni comunali che impegneranno i ceccanesi la prossima primavera. L’analisi dei numeri è presto fatta: mancano voti importanti, voti che potrebbero fare (ancora una volta) la differenza. Comunque solo in un verso tra i due contendenti Caligiore-Corsi. Sono i voti dei consiglieri uscenti Giuseppe Malizia, Michelangelo Aversa e Mauro Roma, i ‘dissidenti’ del primo mandato Caligiore che mai più sono riusciti a ricucire con la maggioranza uscente. Voti che, lo sanno tutti, in questo momento potrebbero determinare l’esito finale delle elezioni per il rinnovo del consiglio comunale. In qualità di loro portavoce Valentino Trotta non ha problemi ad analizzare la situazione in maniera diretta: “Di sicuro posso confermare che l’ipotesi di una candidatura a sindaco di Mauro Roma partirebbe con un sostegno di almeno duemila voti, contandoli tra la civica ‘Nuova Vita’ e le forze che si metterebbero in campo intorno agli due consiglieri uscenti Malizia e Michelangelo Aversa”. L’ipotesi cui fa riferimento Valentino Trotta prevede pochissime alternative, anche perché si basa su un veto che i tre (e molti insieme a loro) si sono confermati da tempo: mai più con Caligiore. “La certezza che è più di una certezza è che questo movimento civico non appoggerà Caligiore”. L’esperienza con la prima Coalizione iniziata con entusiasmo è finita nel peggiore dei modi ed è stata archiviata, quindi. L’ipotesi, quindi, che si sta valutando in queste ore è di decidere di mettere in campo un proprio programma, una propria iniziativa amministrativa, proponendo per la poltrona di sindaco l’avvocato Mauro Roma. Il terzo candidato per la sfida elettorale, insomma, potrebbe essere ufficializzato nelle prossime ore.