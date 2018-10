Corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità, violazioni del Testo unico delle leggi sanitarie, abuso d’ufficio, falso ideologico e truffa aggravata. Sono queste le accuse per le quali è stato arrestato un noto ematologo ciociaro. Si tratta del prof. Franco Aversa di 69 anni direttore della Struttura Complessa Ematologia e Centro Trapianti Midollo Osseo dell’ospedale “Maggiore” di Parma. Secondo le accuse il medico, con la promessa di utilizzare questo o quel farmaco, si faceva sponsorizzare dalle case farmaceutiche congressi o simposi. Ma c’è di più: il dottore frusinate sarebbe coinvolto in concorsi pilotati per assumere candidati «raccomandati». A questo da aggiungere l’accusa di attività professionale non autorizzata. L’inchiesta da parte dei Nas sarebbe partita proprio da quest’ultima accusa. Ultimo aggiornamento: 19:43 © RIPRODUZIONE RISERVATA