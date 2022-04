Giovedì 7 Aprile 2022, 11:18 - Ultimo aggiornamento: 11:48

Revisioni e patenti di guida in cambio di cene, riformenti di benzina e denaro. Agli arresti domiciliari l'ex direttore della Motorizzazione di Frosinone originario della provincia di Frosinone e il titolare di un'officina di Alatri. Le misure cautelare sono state eseguite questa mattina dagli agenti della Squadra Mobile agli ordini del dirigente Flavio Genovesi. Le ipotesi di reato contestate sono numerose: corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, induzione indebita a dare o promettere utilità, peculato, falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale, truffa aggravata in danno dello Stato, false attestazioni o certificazioni.

In tutto 15 le persone indagate a vario titolo.

«L'attività - spiegano in una nota stampa gli inquirenti - ha tratto origine da una serie di segnalazioni sulla presunta irregolarità di alcune revisioni, effettuate in una nota officina della provincia e con indagini più approfondite e, grazie all'utilizzo sia delle tradizionali tecniche investigative che delle più moderne tecnologie, gli accertamenti hanno consentito di richiedere ed ottenere la misura cautelare degli arresti domiciliari per un dirigente della Motorizzazione Civile di Frosinone per i reati in precedenza indicati con riferimento alla revisione e rilascio delle certificazioni per 'idoneità tecnica dei veicoli e per l'ottenimento di patenti di guida e "certificati di qualificazione conducente».

Uno dei filoni d'indagine principale riguarda appunto le revisioni. Gli autoveicoli non venivano fatti passare alla Motorizzazione di Frosinone e venivano dirottati in un'autofficina compiacente di Alatri dove, in cambio di lauti compensi, tutto filava invece liscio senza però che venissero svolti i dovuti controlli, con buona pace della sicurezza stradale.

Illeciti sono emersi anche per il rilascio delle patenti. In questo caso, stando alle accuse, l'ex direttore della Motorizzazione, con la complicità di una scuola guida, disponeva lezioni suppletive e ne intascava i compensi.

All'ex direttore della Motorizzazione, rimasto in carica fino al maggio 2021, vengono contestati anche la falsificazione degli orari d'ingresso ed uscita dal lavoro e l'uso per fini personali dell'auto di servizio per un totale di circa 20mila chilometri.

Inoltre sempre l'ex dirigente della Motorizzazione avrebbe attestato false certificazioni per corsi di formazione e aggiornamento: bastava pagare per ottenerle, senza partecipare.

L'attuale indagine segue quella effettuata nel 2016 dalla Procura della Repubblica di Frosinone con delega alla Squadra Mobile della Questura di Frosinone che ha riguardato sempre personale della Motorizzazione di Frosinone.