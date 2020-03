Per sopperire alla mancanza di dispositivi di protezione personale, a Veroli arriva una fornitura di mascherine sanitarie che saranno distribuite gratuitamente alla popolazione. L'annuncio è di Piergiorgio Fascina, delegato regionale della Federazione italiana pallacanestro in carrozzina. Quelle che sono state donate sono di quelle lavabili e riutilizzabili.

“Mascherine gratis a sostegno della nostra comunità - ha affermato Piergiorgio Fascina .- Saranno distribuite presso la farmacia Papetti di Veroli che ringraziamo della collaborazione. Priorità ai diversamente abili, agli over 65, ai cittadini affetti da patologie e alle donne in gravidanza. Il Paese sta vivendo ore difficili, vogliamo sostenere concretamente la popolazione. Necessario infatti arginare la diffusione del virus per questo abbiamo voluto che i cittadini potessero beneficiare gratuitamente di mascherine certificate lavabili, sterilizzabili e riutilizzabili. Un gesto di vicinanza alle persone che soprattutto in questo delicato momento sono in evidente difficoltà” ha concluso Fascina.

Ultimo aggiornamento: 16:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA