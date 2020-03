Non solo i grandi club calcistici, in nome della solidarietà e del soccorso nazionale, donano fondi o respiratori agli ospedali per fronteggiare l'emergenza Coronavirus. In campo, in Ciociaria, in questa partita, è scesa anche una piccola società, ma dal cuore grande. E' il caso della Asd Valcomino, con sede a Casalattico, affiliata al Frosinone calcio e impegnata nel settore del calcio giovanile. Il club in questi giorni ha raccolto 1.500 euro, devoluti all'Asl di Frosinone. Un contributo nella lotta al Covid-19. E' stato il presidente, il sindaco di Casalattico, Giuseppe Benedetti, ad annunciare l'iniziativa e a complimentarsi con chi l'ha resa possibile.

“Voglio ringraziare tutti i dirigenti e collaboratori della Asd Valcomino, i giovani atleti e tutti i genitori, perché abbiamo deciso di donare all'Asl di Frosinone un piccolo contributo di 1.500 euro affinché si dia aiuto per la risoluzione della pandemia”.

Ultimo aggiornamento: 21:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA