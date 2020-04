Career Day e Unicas Orienta, l'ateneo di Cassino non si ferma: si svolgeranno on line

L’Università di Cassino non si ferma. Le date del 29 e 30 aprile del Career day e UnicasOrienta, i due eventi dedicati all’orientamento in entrata e in uscita, non sono più rinviabili. Le iniziative si faranno, ma in modalità on-line. Non ci sarà nessun villaggio all’interno della Folcara. Non ci saranno studenti delle scuole superiori in visita ai vari Dipartimenti. Non ci saranno laureandi o neo laureati pronti a sostenere colloqui di lavoro, nei vari stand allestiti dalle aziende locali e nazionali, e a presentare i propri curricula.

LEGGI ANCHE ---> Coronavirus, rifiuta ventilatore polmonare e muore a 90 anni: «Usatelo per quelli più giovani»

Non si svolgeranno le tavole rotonde con testimonial gli ex studenti, che nel corso degli anni hanno portato alto il nome dell’ateneo di Cassino. Ex studenti, alcuni dei quali, sono protagonisti della scena nazionale e internazionale. Un esempio tra tutti, in questi giorni, è il Capo del Dipartimento della Protezione civile Angelo Borrelli, laureatosi a Cassino in Economia e Commercio.

LEGGI ANCHE ----> Coronavirus, Zingaretti: «Se molliamo ora sforzi inutili». Maggioranza divisa, Renzi spinge per riapertura

«Lo ringrazio per il lavoro che sta svolgendo - riferisce il rettore Giovanni Betta - Il nostro slogan inizia con noi arriva dove vuoi, ha continuamente delle pratiche dimostrazioni della sua veridicità». Il rettore Betta invita il Capo del Dipartimento della Protezione civile all’università di Cassino.

Intanto il professore Alessandro Silvestri, presidente di Alaclam, nell’annunciare che gli eventi si svolgeranno on-line, sottolinea: «Le aziende e gli enti potranno incontrare gli studenti a distanza. Saranno create delle stanze virtuali, dove gli studenti potranno presentare i curricula ai relatori che avranno accesso da remoto».

© RIPRODUZIONE RISERVATA