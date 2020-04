I tamponi in auto anche nell'ospedale di Cassino, il servizio partirà il 2 maggio

I “tamponi effettuati attraverso il finestrino dell’auto”, partito in via sperimentale nella sede ASL di via Armando Fabi a Frosinone, sarà effettuato anche nell'ospedale "Santa Scolastica" di Cassino.

Il servizio partirà il prossimo 2 maggio. L’esecuzione dei tamponi rino-faringei in auto (drive through) a Cassino verrà effettuata presso la tensostruttura situata nell’Area Parcheggio dei dipendenti.

«I cittadini verranno invitati con una mail dal Servizio Igiene Pubblica, diretto dal Dr. Giuseppe Di Luzio, convocazione che è rivolta sia a coloro che sono Covid-19 a domicilio in via di risoluzione per verificare la negativizzazione, sia ai soggetti asintomatici, con contatti di caso, per i quali è necessario indagare lo stato di infezione, sia per lo screening di gruppi di popolazione a rischio», spiegano dalla Asl.

La tensostruttura, inoltre, potrà essere utilizzata anche per lo screening di operatori sanitari e dei servizi essenziali.

Il Centro installato al S. Scolastica eroga prestazioni per gli utenti del Distretto Sanitario D (Cassino-Pontecorvo) e del Distretto Sanitario C (Sora-Isola del Liri).

Il servizio si svolgerà il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00. Potranno essere effettuati circa 40 tamponi al giorno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA