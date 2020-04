Pubblico, imprese e no-profit contro l'emergenza sociale: il modello Maccaro conquista Cassino

l volto del volontariato a Cassino ha un prima e un dopo. A segnare lo spartiacque tra le due ere storiche è il Covid-19, che ha dato un’accelerata al progetto dell’assessore Luigi Maccaro. Un obiettivo, quello inerente al tema della Coesione sociale, da realizzare in cinque anni di amministrazione è invece stato raggiunto in appena 40 giorni.

La ricetta - Il segreto del successo sta nell’aver messo insieme tre mondi complessi e diversi: il Comune, che ha la professionalità del servizio sociale; il volontariato, che con il suo carisma riesce ad intercettare i bisogni della gente; le imprese sociali che hanno donato dai generi alimentari alle mascherine, dalle offerte in denaro ai pc. La formula studiata dall’assessore, forte di un’esperienza quarantennale, nata come lupetto scout e maturata nei trenta anni di Exodus, si è rivelata vincente e contagiosa.

«Abbiamo dimostrato che la solidarietà è stata più contagiosa del virus» afferma Maccaro. Non solo un fiume incontenibile di offerte da destinare alle famiglie in difficoltà. Il valore aggiunto al grande lavoro svolto dai Servizi sociali del Comune della Città Martire è dato dai professionisti ai giovani, dai dipendenti comunali, che rimangono in ufficio come volontari fino alle 19.00 la sera e anche il sabato, senza rivendicare il lavoro straordinario, alle persone che per la prima volta nella loro vita si sono volute mettere in gioco, offrendo il loro tempo al servizio degli ultimi.

«Fare solidarietà fa bene – dice Maccaro – . In tanti hanno risposto al mio appello. Da quando abbiamo iniziato con ‘CassinoRisponde’ c’è stato un passaparola contagioso. Sono stato subissato da telefonate di persone che mi offrivano la loro disponibilità. E’ venuta fuori la parte migliore della gente, perché proprio in questo momento di isolamento è più forte il bisogno di mantenere il contatto con la società e la comunità. Portare un pacco di viveri ad un vecchietto, che vive da solo e non ha nulla da mangiare e ti ringrazia con gli occhi lucidi, è l’esperienza più bella da vivere. E la gente ha sempre più bisogno di fare queste esperienze».

La forza dell'unione - ‘CassinoRisponde’ dal 7 marzo scorso registra numeri da record: più di 40 volontari impegnati; 7 assistenti sociali in servizio: 5 tonnellate di viveri consegnati; circa 300 le consegne di spese e farmaci effettuate ad anziani; oltre 6 mila euro le offerte ricevute sul conto corrente del Comune; più di 100 mila euro il totale dei buoni consegnati a cui si aggiunge un servizio di riparazione gratuita a domicilio di protesi dentarie.

«Mettere insieme più soggetti ha dato questi risultati. Guardare al proprio orticello rappresenta la vecchia mentalità, superata dalla nuova. Che non consiste nel sostituire con il volontariato la pubblica amministrazione, ma nel saper fare squadra tra pubblico, privato e terzo settore. Unire le varie anime della città è stato possibile» ribadisce l’assessore.

Una scommessa vinta da Maccaro che ora si prepara ad affrontare la Fase 2. «Dobbiamo confrontarci con una serie di problemi che sono gravissimi. Non guardiamo ai pacchi viveri, quelli cacciano le gambe da soli e vanno a casa della gente. Dobbiamo dare risposte alle famiglie che hanno disabili in casa; bambini con bisogni educativi speciali con problemi che hanno dovuto interrompere le terapie. Ci sono genitori disperati, che non sanno dove sbattere la testa. Ancora una volta sono le famiglie a reggere il Paese».

Il progetto con gli scout - L’assessorato ha già pronto un progetto con gli scout che darà un aiuto ai genitori. I bambini potranno frequentare, rispettando sempre le norme anti contagio, la Villa Comunale o Parco Baden Powell con ingressi controllati, accompagnati dagli educatori del centro socio-educativo di Caira e dagli operatori dell’assistenza specialistica nelle scuole, ora a casa. Ma un altro aspetto della ripresa su cui punta Maccaro è mettere al centro le cooperative sociali del territorio, attualmente in difficoltà. «Dobbiamo reinventare alcuni servizi» sostiene. E’ per questo che domani mattina incontrerà in video conferenza i responsabili delle cooperative. Ma sicuramente la Fase 2 inizierà da un punto fermo: l’istituzione del servizio di volontariato civico che affiancherà il servizio civile.



