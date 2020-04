Facebook è il principale canale utilizzato dai sindaci per comunicare alla cittadinanza i dati sull’epidemia di coronavirus, ma forse nessuno può vantare il record di Antonio Corsi.

Il sindaco di Sgurgola è diventato il “Mentana” delle dirette Facebook dei sindaci della provincia di Frosinone, autentiche maratone considerando i tempi mediamente impiegati dai suoi colleghi. Tutti i giorni, puntuale, alle 19:30 circa, il primo cittadino si connette e comincia a parlare, come un fiume in piena, senza sosta.

Per mezz’ora buona snocciola numeri, racconta dei suoi controlli spesso con rocamboleschi, risponde ai cittadini, li ammonisce, fornisce informazioni di servizio. «Le notizie più importanti le do alla fine, così mi seguono. In questo modo tengo un filo diretto con i cittadini, ho il polso della situazione», spiega Corsi.

Gli accorgimenti. La diretta è anticipata da un fermo immagine dello stesso Corsi, accompagnato da una musica di sottofondo, come certi vecchi programmi della tv. E in effetti, nonostante i mezzi tecnologici (per utilizzare i quali, ammette il sindaco, si fa aiutare dal figlio: «Sta a Anagni e mi fa la regia»), le dirette di Corsi hanno il sapore antico dei racconti del focolare, anche se non c’è la fiamma del camino ma quella fredda di una webcam e la materia del narrare è la cruda realtà dell’emergenza sanitaria. Argomenti che il sindaco traduce con un linguaggio semplice, diretto, spesso con immagini colorite.

La musica. Alle spalle del sindaco campeggiano due elementi immancabili: il tricolore e i suoi strumenti, un filicorno e una tromba. Corsi è direttore di bande musicali e la presenza degli strumenti non è casuale: «Il linguaggio della musica è universale, ammorbidisce gli animi e in questi momenti c’è tanto bisogno di tranquillità».

In media le sue dirette registrano oltre 700 visualizzazioni. Numeri che farebbero sorridere l’ultimo degli influencer, ma in un paese di 2.500 abitanti hanno il loro perché.

Come uno sceriffo. E se il sindaco non si risparmia nel mantenere il rapporto virtuale con la cittadinanza, anche nel reale è senza freni. Nei giorni scorsi è balzato alle cronache per aver fermato e fatto multare un ciclista, ma non è l’unico episodio del genere: «L’altro giorno ho rincorso due operai di Napoli che si ostinavano a venire a lavorare a Sgurgola nonostante le mie diffide. Tutti i giorni aspetto che arriva la navetta della stazione ferroviaria. L’altro giorno ho rispedito a casa un ragazzo che è partito da Cisterna di Latina, è andato a Roma per arrivare a Sgurgola».

La visita al cimitero. Un sindaco-sceriffo, ma dal cuore buono. Oggi, nel giorno di Pasqua, Corsi porterà al cimitero di Sgurgola (chiuso come altrove ai visitatori da quando è scoppiata l’emergenza) i fiori e i messaggi, una cinquantina, raccolti su un quaderno, che gli sono stati consegnati dai cittadini per i loro defunti. La visita sarà ripresa e poi trasmessa sulla pagina Facebook del sindaco: «In questo modo - dice Corsi - chi vuole potrà dedicare una preghiera ai propri cari defunti».

