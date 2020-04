Contagiati, i dispositivi di sicurezza, i nuovi poveri, la ripresa del commercio. Ad oltre un mese dall’inizio dell’emergenza coronavirus abbiamo fatto il punto della situazione con il sindaco del capoluogo, Nicola Ottavani.

Qual è ad oggi la situazione sanitaria?

«I numeri sono confortanti e pongono Frosinone tra i migliori capoluoghi italiani a più bassa incidenza percentuale. Si contano 27 persone positive a casa, 5 ricoverati in ospedale, un deceduto, 8 guariti (negativizzati) al netto degli altri casi di persone che si ritrovavano presso case di riposo o cliniche fuori città già prima del Covid. Nella quasi totalità si tratta di cluster chiusi, ossia di persone che sono passate dalla quarantena alla positivizzazione, spesso all’interno dello stesso nucleo famigliare, escludendo in tal modo focolai autoctoni sparsi».

L’uso dei dispositivi di sicurezza per i prossimi mesi è indispensabile. Come vi siete organizzati?

«Abbiamo distribuito alla popolazione gratuitamente sinora 35.000 mascherine, acquistate con fondi comunali e con la sensibilizzazione effettuata soprattutto da parte dei sindacati quali Cgil, Cisl, Uil, Ugl e della Coldiretti».

Per garantire la salute pubblica intende imporne il loro utilizzo?

«È un argomento delicato che deve essere affrontato immediatamente. È impensabile, infatti, che a Frosinone ad esempio, i residenti circolino tutti con le mascherine e i non residenti possano entrare in città liberamente, magari non sapendo neppure di essere positivi asintomatici».

Cosa teme di più della seconda fase?

«Temiamo che la situazione sinora sotto controllo, possa diventare ingestibile per l’assenza delle mascherine per coloro che vengono da fuori città o per il basso numero di tamponi sia per i positivi che per gli immunizzati. Un lavoro enorme potrebbe essere vanificato in poco tempo».

Come pensa di disinnescare questa bomba sociale?

«I bonus spesa finanziati da governo e regione non riescono a fronteggiare le esigenze quotidiane che si verificheranno nelle prossime settimane. Sta mancando il collegamento tra livelli centrali dello Stato e le dinamiche imprenditoriali che si riverberano anche sul sociale. Se i gestori di luce, acqua, gas possano accedere ai famosi 400 miliardi di finanziamenti, di cui parla Conte, non vedo per quale motivo non possano sospendere i pagamenti delle bollette delle singole utenze».

Quanto ha speso sinora il comune per questa crisi?

«Tra servizi sociali aggiunti, sanificazioni, mascherine ed assistenze economiche di carattere straordinario abbiamo impegnato almeno 200 mila euro ad oggi, attingendo anche dal fondo di riserva perché si trattava naturalmente di spese e costi imprevedibili».

Commercianti ed artigiani sono tra le categorie più esposte. Come aiutarli?

«Bisognerebbe girare queste istanze più che legittime direttamente al Governo, poiché se non vengono stanziate immediatamente le coperture a favore dei comuni, tanti servizi dovranno essere bloccati nel giro di poche settimane. Se viene, infatti, sospesa la Tari, senza alcun aiuto da parte del governo, la De Vizia correttamente non sarà in grado di pagare i propri dipendenti e ritirare i rifiuti davanti agli esercizi commerciali o davanti ai condomini. È il tipico principio del cane che si morde la coda» .

Ultimo aggiornamento: 11:06

