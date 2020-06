Coronavirus Frosinone a quota zero, ma guardia alta della Asl: «Per le analisi serve la prenotazione telefonica»

Anche oggi il bollettino sul coronavirus in provincia di Frosinone segna quota zero: nessun nuovo caso positivo, né decessi. Nel frattempo altre 7 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. La fase discendente dell'epidemia, insomma, continua ormai senza più brutte sorprese. Il virus è scomparso dai radar. Le misure anti-contagio, però, continuano a farsi sentire nell'erogazione dei servizi.

Per eseguire le analisi con i prelievi di sangue è necessaria la prenotazione telefonica al numero 06-9939, questo perché, spiega l'azienda sanitaria in una nota stampa, è necessario evitare situazione di sovraffollamento nei punti prelievo.

Al momento della prenotazione telefonica obbligatoria, il cittadino deve avere con sé la richiesta del medico completa in ogni sua parte. Il medico che prescrive gli esami potrà indicare i casi veramente “urgenti” cui sarà garantita comunque l’effettuazione con priorità presso i Centri Prelievi.

L'ASL effettua inoltre prelievi e raccolta di campioni urine o feci a domicilio, a persone non deambulanti o a soggetti fragili o con patologie croniche invalidanti e immunodepresse, per le quali è opportuno ancora oggi non uscire di casa. Tali situazioni di fragilità devono essere certificate dal medico che prescrive gli esami che indichi chiaramente la necessità di prelievo domiciliare.

Allo stesso numero telefonico, ricordiamo lo 06-9939, è possibile prenotare anche gli appuntamenti per il test sierologico per la ricerca del Coronavirus, alla tariffa 15,23 euro per ciascuna Immunoglobulina determinata (IgG o IgM o entrambe), non rientrando l’esame tra quelli previsti nei livelli essenziali di assistenza (LEA). In caso di test positivo, sarà invece gratuita la ricerca di eventuale positività al tampone nasofaringeo. I test sierologici saranno effettuati tutti i giorni, dal lunedì al sabato, dalle ore 11 in poi.

