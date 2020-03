Coronavirus - Primo caso ad Arpino, due contagiati a Sora

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Coronavirus: primo caso positivo ad Arpino. A Sora invece il sindaco Roberto De Donatis in video conferenza conferma due casi in città: una donna di 68 anni in ospedale già da diversi giorni ed un operatore sanitario. Ad annunciare il contagio nella città di Cicerone è stato proprio il primo cittadino Renato Rea che ha affidato il suo messaggio ai social network: "Cari concittadini, sono molto orgoglioso anche in questi giorni difficili di sentirmi Arpinate, perché stiamo dimostrando (tranne qualche eccezione) un grande senso civico e rispetto delle norme. Vedere la Città deserta è una stretta al cuore ma anche motivo di grande soddisfazione, perché vuol dire che abbiamo capito che è solo restando in casa che blocchiamo, o quantomeno rallentiamo, le possibilità di contagio di questo maledetto virus ed acceleriamo il ritorno alla normalità. Motivo di più per restare in casa è la notizia del primo caso di positività registrato ad Arpino, ma la situazione è sotto controllo perché il soggetto è in buone condizioni di salute e le persone che ha contattato nelle ultime settimane sono in isolamento e monitorate". Aggiornamenti nelle prossime ore.