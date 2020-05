© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono i numeri a raccontare la grande rete di solidarietà creata dall’assessore Luigi Maccaro nelle settimane di emergenza Coronavirus. E’ stato il sindaco Enzo Salera a snocciolare le cifre degli interventi realizzati dal servizio “Cassino Risponde”, attivato, presso il Comune di Cassino, ancor prima che il Paese entrasse nel lockdown. A determinare il successo di “Cassino Risponde” gli 83 volontari che, per oltre due mesi, hanno rappresentato il vero valore aggiunto dell’iniziativa. “Senza il contributo straordinario del volontariato – dice l’assessore alla Coesione sociale Maccaro – non ci sarebbe stata quella che i numeri raccontano come un’esperienza unica e straordinaria”. Ogni voce del report sulle attività di “Cassino Risponde” riporta cifre a tre quattro numeri. Ma andiamo per ordine. Si inizia con le consegne a domicilio di spesa e farmaci effettuate in poco più di due mesi. In totale sono state 392 consegne. Si passa, poi, ai buoni spesa erogati. Il budget arrivato dal governo e dalla regione ammontava a 405 mila euro. Le domande presentate sono state 1.329. Quelle accolte 1.244. Le respinte 173 mentre le sospese sono al momento 30. I buoni distribuiti sono stati complessivamente 3.179 per un totale di 261 mila 420 euro. Il budget ancora a disposizione è di 143.580 euro. I pacchi viveri donati sono stati 382 a fronte di 419 richieste arrivate. Sono 19 ancora le richieste da esaudire mentre i pacchi ancora da distribuire 330. In merito ai buoni affitto sono state 91 le domande valutate e 85 quelle accolte; 600 sono in valutazione; 6 sono state respinte. Per far fronte a questa emergenza si è in attesa di 221.972,11 euro dalla Regione Lazio. Un discorso a parte meritano le donazioni che ammontano a 12.885 euro. La somma raccolta in bonifici è stata di 11 mila 235 euro; due mila in buoni spesa. Quindici sono stati i pc e i tablet donati al Comune, altrettanti quelli consegnati a chi ne aveva necessità. Ben 2.113 i colloqui telefonici effettuati di cui 1.711 sociali; 145 le telefonate di monitoraggio ad anziani soli; 253 di mediazione culturale e quattro a carattere psicologico. 130 sono state invece le videochiamate con famiglie fragili con minori in situazioni di disagio. Ogni giorno sono stati impegnati venti volontari per un totale di 83 complessivi, oltre a 7 assistenti sociali, due psicologi e altro personale. “Abbiamo dimostrato – sottolinea Maccaro – che solo facendo squadra si ottengono risultati. Questo è stato un momento di rodaggio: le difficoltà delle famiglie resteranno importanti, in alcuni casi drammatiche, ancora per diversi mesi. La famiglia – conclude – è al centro delle preoccupazioni della nostra amministrazione per questo stiamo organizzando una serie di nuovi servizi. Con l’assessore Maria Concetta Tamburrini lavoriamo insieme per organizzare i centri estivi non appena saranno chiare le indicazioni del Governo”.