Coronavirus, negativi gli esami sui parenti della donna ma restano sotto osservazione

Il Servizio Igiene Pubblica (SISP) del Dipartimento di Prevenzione della Asl di Frosinone sta effettuando l’indagine epidemiologica per individuare i contatti stretti della commerciante di Fiuggi risultata positiva al coronavirus disponendo fin da subito la quarantena per le persone con le quali ha avuto contatti diretti. Tutti i famigliari, per ora, sono risultati negativi, ma appunto restano sotto osservazione.La donna, ultrasessantenne, si trova ricoverata allo "Spallanzani" di Roma. Era stata dal 16 al 23 di febbraio nelle zone del nord Italia in Lombardia e Veneto interessate dai focolai. Rientrata il 24 febbraio a Fiuggi è diventata sintomatica il 25 febbraio. La donna si è recata direttamente allo "Spallanzani".A tal proposito la Asl di Frosinone ricorda come comportarsi: «E' importante tenere sempre presente che, in caso di sintomi respiratori e/o febbrili, non bisogna recarsi al pronto soccorso ma chiedere un consulto telefonico al proprio Medico di Famiglia o, in caso di bambini, del Pediatra di Libera Scelta e seguire le indicazioni che danno. Non bisogna recarsi neppure agli AMBUFEST, PAT e Ambulatori. Inoltre è disponibile il numero verde della regione Lazio 800118800».Oggi il sindaco di Fiuggi Alioska Baccarini ha deciso l'apertura del Coc (centro operativo comunale) «con l'obiettivo di monitorare la situazione sanitaria del territorio.