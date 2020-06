Coronavirus Frosinone, la Provincia dona 200 mascherine per sordi: serviranno ai ragazzi per sostenere la maturità

La Provincia di Frosinone dona una fornitura di mascherine all’Ente nazionale per la protezione e l’assistenza dei sordi. Il presidente Antonio Pompeo, ha ricevuto oggi a Palazzo Jacobucci una delegazione dell’Ens (Ente nazionale per la protezione e l’assistenza dei sordi) – sezione provinciale di Frosinone – alla quale ha consegnato una fornitura di 200 mascherine lavabili da distribuire ai non udenti e, in particolar modo, ai ragazzi che si apprestano a sostenere l’esame di maturità.



Si tratta, in particolare, di dispositivi dotati di una ‘finestra’ in plastica flessibile e trasparente che consente alle persone sorde di leggere e comprendere il labiale del loro interlocutore; sono durevoli e realizzate in doppio strato di cotone per assicurare il massimo della protezione ma anche del comfort per naso e bocca, ipoallergeniche, resistenti ma leggere.

«Non appena abbiamo saputo che la maggiore difficoltà per l’Ens era quello di reperire mascherine speciali per queste persone – ha detto il presidente Pompeo – mi sono attivato subito per aiutarli a risolvere una problematica non soltanto pratica ma soprattutto legata all’inclusione e alla comunicazione di chi, purtroppo, vive quotidianamente pesanti difficoltà nel relazionarsi con il prossimo».



