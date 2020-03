Coronavirus, la Klopman di Frosinone pronta a produrre 700mila mascherine al mese

Ultimo aggiornamento: 16:42

Coronavirus, la Klopman , azienda di Frosinone leader in Europa con un know-how di oltre 50 anni nella produzione di tessuto per abbigliamento protettivo, è pronta a mettere a disposizione il proprio know-how per produrre fino a 700mila mascherine protettive al mese, sterilizzabili e riutilizzabili fino a 50 volte, in grado di offrire notevoli vantaggi in term ini di protezione, traspirabilità, logistica e smaltimento rispetto alle equivalenti usa e getta. L’azienda è rientrata a pieno titolo tra le attività essenziali visto il proprio ruolo nella produzione di tessuti per il settore medico-sanitario e continua ad operare nel più rigoroso rispetto delle disposizioni ministeriali in materia di salute dei collaboratori.Le mascherine saranno realizzate in un doppio strato di tessuto per assicurare allo stesso tempo il massimo della protezione e del comfort a contatto con naso e bocca.Un primo lotto di diecimila mascherine sarà donato da Klopman alla ASL di Frosinone e all’Ospedale “Fabrizio Spaziani” e, grazie a una filiera produttiva appositamente messa a punto, l’azienda sarà in grado di rispondere in tempi molto rapidi alle esigenze degli operatori pubblici e privati.Klopman ha quindi messo a punto sei diversi prototipi che sono oggi allo studio dell’Istituto Superiore di Sanità per poter dare via libera alla produzione nel corso di questa settimana. Il know-how messo in campo da Klopman è quello maturato in anni di esperienza nel settore della produzione di tessuti, molti dei quali destinati al settore ospedaliero e farmaceutico.Le mascherine saranno realizzate con un guscio esterno in Vektron 8200, materiale 100% poliestere tessuto a navetta con filati continui per garantire una costruzione molto compatta al fine di assicurare un effetto barriera, con ridotto rilascio particellare. Il Vektron 8200 per le sue caratteristiche è normalmente utilizzato in elettronica, nelle clean-room, nel settore ospedaliero per presidio medico. È un tessuto con finissaggio idro/oleorepellente, estremamente durevole e adatto ad un lavaggio domestico e industriale a 75°. All’interno la traspirabilità è assicurata da materiali in misto poliestere/cotone che garantiscono allo stesso tempo comfort, traspirabilità e resistenza.“Il know-how maturato in oltre 50 anni di storia e la professionalità dei nostri collaboratori ci hanno permesso di realizzare a tempo di record una gamma di mascherine completamente Made in Italy che offrono prestazioni superiori rispetto a quelle usa e getta ad oggi in utilizzo massivo presso le strutture ospedaliere. L’Italia al pari di molti altri paesi europei paga lo scotto di un mass market di dispositivi usa e getta che oggi risultano di difficile reperimento. – ha affermato Alfonso Marra , Amministratore delegato di Klopman – L’incremento della richiesta e l’assoluta emergenza in cui versano oggi i nostri ospedali ci hanno spinto ad agire. Offriamo da anni tessuti destinati agli operatori sanitari e oggi stiamo ridisegnando la nostra capacità produttiva per rispondere soprattutto alle esigenze dei nostri clienti che hanno aumentato le loro produzioni di abbigliamento per il personale impegnato in questa emergenza. Contemporaneamente abbiamo messo a punto soluzioni pronte all’uso che permetteranno di risparmiare tempo e risorse preziose senza alcun compromesso in termini di sicurezza.”Klopman International – Company profile Klopman International s.r.l. è da oltre 50 anni leader europeo nella produzione e commercializzazione di tessuti tecnici per l’abbigliamento da lavoro con tre aree di business dedicate ai diversi ambiti di applicazione: Workwear, Protectivewear e Corporatewear.L’azienda ha per prima introdotto l'uso del poliestere/cotone raggiungendo in alcuni settori 1/3 del mercato europeo e producendo tessuti in oltre 130 stili e tipologie di tinta differenti, studiati anche ad hoc per singolo cliente. Tecnologie avanzate e un controllo dei processi centralizzato, che monitora e corregge simultaneamente 3800 punti macchina, sono solo alcune delle peculiarità che fanno della realtà manifatturiera Klopman un gioiello industriale e dei suoi tessuti i più resistenti all'usura, al restringimento e alle alterazioni di colore.