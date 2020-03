Il vescovo: «La messa dal Santuario di Canneto sarà trasmessa su Facebook»

Una giornata di preghiera, digiuno e adorazione eucaristica per invocare aiuto da Dio per la diocesi e per la nostra nazione. A promuoverla per mercoledì prossimo è stato il vescovo Gerardo Antonazzo. Nella stessa giornata il vescovo Antonazzo farà esporre in via straordinaria la Statua della Madonna Assunta, per la quale il popolo di Cassino prova tanta devozione. Nella Concattedrale i fedeli, per l’intera giornata di mercoledì, rispettando le disposizioni impartite, potranno sostare in preghiera dinanzi al Simulacro. Domenica il pastore della diocesi celebrerà alle 16.00 nella Basilica Santuario di Canneto. La celebrazione sarà trasmessa via streaming. © RIPRODUZIONE RISERVATA