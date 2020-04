L’altalena finalmente si è fermata. La notizia più attesa è arrivata: a 46 giorni dall’inizio dell’emergenza coronavirus ieri, in provincia di Frosinone, per la prima volta ha registrato zero contagi. Putroppo c'è da segnalare un'altra vittima: si tratta di un anziano di 91 anni di Alatri, affetto anche da altre patologie. I morti salgono a 42. Resta però il dato su primo giorno senza nuovi casi positivi che allinea la Ciociaria al resto della regione.

Stabilizzare la discesa - «Abbiamo registrato un dato di 78 casi di positività su scala regionale, prosegue un andamento stabilmente sotto i 100 casi e un trend all’1,3 per cento. Dobbiamo proseguire e stabilizzare questa discesa - ha spiegato l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato - Aumentano i controlli sulle residenze sanitarie assistenziali e sulle strutture socioassistenziali private accreditate. Sono 506 le strutture per anziani ispezionate su tutto il territorio. Proseguiranno i controlli negli accessi delle case di riposo».

I test sierologici - A breve partiranno anche i test sierologici per chi è in prima linea e specifiche indagini per capire come si sia diffuso il Covid-19. Ieri è stata approvata la delibera dalla giunta regionale sui test per gli operatori sanitari, per le forze dell’ordine e in specifici contesti di comunità. «Questi test - ha spiegato sempre l’assessore D’Amato - non danno alcuna patente di immunità, ma servono a verificare come è circolato il virus in determinati contesti».

I pazienti di ritorno - Nel giorno dei zero contagi, si affacia un altro fenomeno: i pazienti di ritorno. Negli ultimi giorni presso l'ospedale "Spaziani" si sono registrati due casi, un quarantenne e una donna di mezza età del capoluogo, in cui il virus si è rifatto vivo dopo un'apparente guarigione. In enrambi i casi si tratta di pazienti che avevano affrontato una lunga ospedalizzazione - uno allo "Spaziani", l'altro allo "Spallanzani" - al termine della quale erano stati sottoposti ai due tamponi di rito che avevano dato esito negativo. Quindi in teoria guariti. Sono stati dimessi e rimandati a casa, ma una decina di giorni dopo si sono ripresentati con i sintomi del coronavirus, confermato poi dagli esami. Si tratta per ora di casi isolati che però non possono essere trascurati.

Il virus può ripresentarsi dopo periodi più o meno lunghi di terapia? Un medico dell'ospedale "Spaziani" azzarda delle ipotesi: «E' possibile che le cure seguite in regime domiciliare siano state meno efficaci, ma sospettiamo anche che i tamponi eseguiti prima delle dimissioni possano essere stati falsati dalle cure in atto che hanno reso il virus in qualche modo dormiente».

