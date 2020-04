L'altra faccia dell'epidemia in provincia di Frosinone, la solidarietà più contagiosa del virus

Il virus si sta combattendo nelle corsie degli ospedali, ma c'è un'altra guerra altrettanto difficile, forse anche più subdola. È quella che si fronteggia dentro le mura domestiche. Nelle case di chi da un giorno all'altro perso il lavoro e fatica a mettere insieme il pranzo con la cena. Nelle case di chi deve convivere con familiari disabili, fisici o mentali. Nelle case di chi si trova a gestire l'istruzione dei propri figli pur non avendo i mezzi, logistici o culturali. In tutte quelle case di tutte quelle persone per le quali la vita non era facile prima del blocco e con il blocco poteva trasformarsi in un inferno. Ecco, se questo non è accaduto gran parte del merito va alle centinaia di volontari che sono scesi in campo sin dal primo giorno dell'emergenza. Sono loro l'altra faccia dell'epidemia, quella dove il contagio è stato altrettanto veloce e diffuso, ma per salvare le vite: dalla solitudine, dalla fame, dalla disperazione.

Un percorso partito da lontano - Ne abbiamo parlato con Cristina Papitto, responsabile del Csv (Centro di servizio per il volontariato) della provincia di Frosinone. Il Csv sta facendo da raccordo tra le associazioni oltre 600 presenti sul territorio e le reti di cittadini solidali che si sono costituite per fare fronte all'emergenza al fianco delle istituzioni. Nelle città più grandi Frosinone, Cassino, Sora ma anche nei Comuni più piccoli.

Il sistema del volontariato ciociaro non si è fatto trovare impreparato, anzi ha dato una prova di maturità senza precedenti. Un risultato che però non è arrivato per caso: «Siamo presenti da 20 anni sul territorio, e in questi anni sulle comunità territoriali abbiamo puntato molto, merito anche della presidenza del Csv Lazio guidata da una ciociara: Paola Capoleva, assistente sociale, docente dell'università di Cassino».

Competenza e cuore, tocca tenerle a mente queste parole. Senza dimenticarne un'altra, assolutamente chiave: territorio.

La vocazione territoriale - «In questa emergenza - spiega Papitto - è successa una cosa particolare: la gestione degli aiuti è stata affidata ai Comuni e alla Protezione civile e questo ha consentito alle associazioni di entrare in stretta relazione con le istituzioni. Questo, mi creda, non è così scontato nella vita quotidiana delle associazioni, ed è stato questo che ha consentito alle reti solidali di esplodere, di diventare le protagoniste di questa emergenza».

La forza dei piccoli - Ci sono grandi strutture di volontariato come la Protezione civile o la Croce Rossa, ma la differenza l'hanno fatta le piccole associazioni perché, sottolinea la responsabile provinciale del Csv, «sono a stretto contatto con i cittadini, conoscono i loro bisogni e ciò ha fatto sì che gli aiuti non venissero calati dall'alto, ma fossero mirati alle esigenze del singolo».

Se il distanziamento sociale è lo strumento più efficace per combattere il virus, per paradosso, è stato il rapporto umano, sono state le relazioni ad attutire i suoi effetti sociali più pericolosi.

Le difficoltà economiche (cibo, affitti, bollette) sono i bisogni più impellenti a cui si è dovuto dare una risposta, ma anche compilare i moduli per chi non ha Internet, non ha relazioni e non sa cosa diavolo sia un Isee. E poi ancora: accompagnare una persona a fare una visita medica, il sostegno alle famiglie che devono convivere con persone disabili, anche gravi, a causa della chiusura dei centri diurni e riabilitativi. Senza le associazioni sarebbero state situazioni sommerse, travolte dal lockdown.

Volontari in ascolto - Fondamentali si stanno rivelando i servizi di supporto psicologico, messi a disposizione sia dalla Asl che dalle associazioni: «Chi è costretto a vivere in 60 metri quadrati, chi improvvisamente non riesce più a provvedere ai bisogni primari di se stesso e della propria famiglia, esce fuori di testa, è disorientato. E qui è accaduta una cosa interessante: associazioni che hanno altre mission, si sono messe a disposizione per altre mansioni, dalla consegna delle mascherine e ai servizi di ascolto: questo perché il volontario è volontario dentro, ha uno stile di vita e lo mette in pratica nelle situazioni più diverse».

La formazione on line - Fondamentali, e richiestissimi sono stati i servizi di supporto per l'attività didattica a distanza: «Una buona parte dei ragazzi del nostro servizio civile, 75 in tutto, sta aiutando i bambini a fare i compiti, mentre ci sono delle maestre volontarie che stanno aiutando le mamme a seguire l'attività didattica dei figli per l'uso degli strumenti informativi e delle varie piattaforme didattiche».

In questo senso il Csv ha risposto con prontezza e ha attivato corsi on line per le associazioni per insegnare ad utilizzare le piattaforme informatiche (videoriunioni, didattica e altro) oggi diventate indispensabili per mantenere relazioni. Dalla provincia di Frosinone hanno partecipato in oltre 150.

Volontariato al bivio - Un bagaglio di competenze e operatività che non potrà essere dimenticato quando inizierà la Fase 2, anzi a quel punto il volontariato sarà ancora più indispensabile per tenere insieme un tessuto sociale duramente provato: «Abbiamo paura che finita l'emergenza il volontariato torni dietro le quinte. Invece per le associazioni questo è un momento importante, c'è un protagonismo diverso di figure formate, competenti, che deve essere messo a sistema perché sa come risolvere le problematiche delle persone. Il volontariato, pur mantenendo il suo ruolo sussidiario, può essere di grande aiuto alle istituzioni nell'indispensabile riprogettazione e riprogrammazione del sistema sociale e sanitario che per lungo tempo ancora dovrà convivere con il virus».

