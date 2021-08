Covid Frosinone, casi in crescita e nessun decesso

Sabato 14 Agosto 2021, 15:52 - Ultimo aggiornamento: 15:56

Contagi da Covid in lieve crescita in Ciociaria. Rispetto ai 26 nuovi casi riscontrati nella giornata di giovedì, nell'ultimo bollettino quotidiano diramato dall'Asl di Frosinone, relativo alle ventiquattr'ore precedenti, il bilancio è di altri 40 positivi. Sedici, invece, i negativizzati e, per fortuna, non sono stati registrati decessi. Il numero dei tamponi molecolari eseguiti è stato pressoché lo stesso: 474 giovedì, 434 ieri.

Ancora una volta è Frosinone in testa per numero di contagi giornalieri, con 6, seguono poi Cassino e Alatri con 5 ciascuno, Fiuggi con 3, Amaseno, Anagni, Aquino, Ceccano, Isola Liri, Piedimonte, Sgurgola e Sora con 2 a testa. Chiudono il report Castelliri, Castrocielo, San Giorgio a Liri, Serrone e Vallecorsa con un nuovo caso per centro.