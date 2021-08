Giovedì 12 Agosto 2021, 10:25

Ore 17.30: tutti ai propri posti nelle navette con destinazione l’hub Stellatins di Piedimonte, dove hanno ricevuto il vaccino. Dopo i senza fissa dimora, ieri è stato il turno di 150 studenti universitari internazionali arrivati, in particolare, da Pakistan, Ghana, Kazakistan, India a studiare a Cassino. A farsi promotrice dell’iniziativa, ancora una volta, è stata la Caritas diocesana di Cassino. Ad accompagnare i ragazzi è stata la direttrice Maria Rosaria Lauro. Ad accoglierli in piazza Corte, dove è stato fissato il raduno, il prof. Marcello De Rosa del Dipartimento di Economia. A Stellantis, dove hanno ricevuto il vaccino monodose Janssen (Johnson&Johnson), gli studenti hanno trovato il rettore eletto, Marco Dell’Isola, e la responsabile dell’Ufficio studenti stranieri, Laura Morone. «Ho appreso con grande piacere della straordinaria iniziativa dell’Asl di Frosinone di procedere alla vaccinazione dei nostri studenti stranieri» ha sottolineato il neo rettore. E’ sempre Dell’Isola ad affermare: «Ringrazio la direttrice generale della Asl, D’Alessandro, per essersi adoperata in favore di questo importante piano vaccinale che rende il sistema universitario locale più sicuro. I ragazzi hanno dimostrato una forte responsabilità rispondendo in tanti all’invito alla vaccinazione. Grazie alla sensibilità ed efficienza della Asl di Frosinone – ha concluso - potremo iniziare l’anno accademico con maggiore serenità».

Dell’Isola ha, poi, ricordato la studentessa di Economia Altynay Rakhimova (iscritta al primo anno del corso di Economics and Business) morta prematuramente a 21 anni a causa del Covid. Anche il rettore in carica Giovanni Betta, in occasione della giornata di vaccinazione riservata agli studenti stranieri, ha voluto ricordare ed esprimere cordoglio per la morte di Altynay Rakhimova. «Siamo lieti di dare un contributo per l’internazionalizzazione di questo territorio e rendere più sicura la permanenza degli studenti in Ciociaria. Crediamo sia utile prepararli per tempo alla ripresa dello studio» ha commentato la manager Asl, D’Alessandro. Ad organizzare il trasporto degli oltre 150 studenti presso l’hub è stata la Caritas Cassino.

El. Pi.