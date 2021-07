Covid Frosinone, la curva continua a crescere. Vaccini, dosi al 50 per cento dei giovani

Sabato 24 Luglio 2021, 16:41 - Ultimo aggiornamento: 16:49

In Ciociaria il trend dei contagi da Covid-19 si conferma in crescita. E' di 25 nuovi positivi e di 6 negativizzati il bilancio della serie di tamponi (in totale ne sono stati effettuati 789) che si riferisce alle ultime ventiquattr'ore.

Le nuove diagnosi da Sars-CoV-2 interessano i seguenti centri: Frosinone con 7 casi, Strangolagalli 4, Cervaro e Ferentino entrambi con 3, Alatri e Roccasecca con 2 a testa, Atina, Cassino, Pontecorvo e Supino con un caso ciascuno. Per fortuna, per l'ennesimo giorno, non sono stati segnalati decessi.

Dall'Asl del capoluogo fanno sapere che “tra la popolazione assistita, il 50% dei giovani tra i 16 e i 19 anni e il 55% dei giovani tra i 20 e 29 anni hanno aderito alla campagna vaccinale”.