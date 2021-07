Covid Frosinone, nuovi positivi in salita: si torna a due cifre

Giovedì 15 Luglio 2021, 16:26 - Ultimo aggiornamento: 16:27

In Ciociaria sale, per il secondo giorno consecutivo, il numero delle infezioni da Covid-19. Stando al bollettino odierno, a fronte di 521 tamponi effettuati, 170 in meno rispetto al giorno precedente, sono stati registrati 12 nuovi positivi. Ieri erano stati sette. Gli ultimi casi, quelli di giornata, sono stati rilevati in nove centri: 3 a Ceprano, 2 a Fiuggi e uno ciascuno ad Acuto, Alvito, Monte San Giovanni Campano, San Donato Val di Comino, Serrone, Sora e Supino.

Uno, invece, il nuovo negativizzato. Ancora una volta, fortunatamente, non sono stati segnalati decessi.

“La maggior parte dei nuovi casi è in soggetti non vaccinati o che hanno fatto una prima dose da poco” spiegano dall'Asl.