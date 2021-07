Covid Frosinone, positivi al minimo storico. Vaccini, novità per i richiami open day AstraZeneca

Venerdì 9 Luglio 2021, 16:02 - Ultimo aggiornamento: 17:05

Due positivi e, per un altro giorno consecutivo, zero decessi. La curva della pandemia resta costante in Ciociaria. Stando all'ultimo bollettino giornaliero, in provincia di Frosinone le ultime diagnosi di Covid-19 sono state accertate una a Villa Latina e un'altra a Frosinone. E' questo l'esito su un totale di 600 tamponi eseguiti. Altri sette, invece, si sono negativizzati.

L'Asl, intanto, ha comunicato che i richiami degli open day di AstraZeneca, sia quelli anticipati che quelli previsti per le date effettive, sono stati spostati da Torrice a Frosinone.