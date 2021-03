27 Marzo 2021

(Lettura 2 minuti)







Per dare risposte al dramma vissuto dalle giovani generazioni e causato dal momento storico che stiamo vivendo con la pandemia, il Comune di Cassino istituisce lo Sportello multidisciplinare per il disagio giovanile. Da martedì 6 aprile, i locali dell’assessorato alla Coesione sociale inizieranno ad ospitare i professionisti delle APS “Giovani Professonisti” e “Sympass”, risultate aggiudicatarie dell’avviso pubblico “Comunità solidali” della Regione Lazio.

L’obiettivo del progetto è promuovere il benessere psicofisico di bambini, adolescenti e delle loro famiglie che con la pandemia pagano un prezzo alto in termini di socializzazione, rischio di isolamento, aumento dell’ansia e dell’incertezza. Come nasce il progetto? A rispondere è l’assessore alla Coesione sociale Luigi Maccaro. “Stiamo registrando un incremento esponenziale nei ragazzi di disturbi alimentari e d’ansia, nonché depressione. Le patologie sono una conseguenza dell’isolamento che gli adolescenti sono costretti a vivere da dodici mesi a causa della pandemia. Per questo abbiamo pensato di mettere in campo degli interventi – specifica l’assessore – che mirano a dare risposte e soluzioni a queste forme di disagio”. Grazie al progetto dello sportello multidisciplinare si è costituita un’équipe di professionisti del settore: psicologi e psicoterapeuti, nutrizionisti, educatori, pedagogisti, fisioterapisti e assistenti sociali che avranno il compito di accogliere, valutare e mappare il disagio nelle varie forme: psico-educativo, alimentare e sociale. “Dopo un anno di emergenza sanitaria siamo tutti in difficoltà” continua Maccaro che specifica: “I bambini e i ragazzi sono spaesati, annoiati, spaventati, soli, abbandonati, si sentono privati di valore, si rifugiano in internet, anche per rimanere in contatto con gli altri ma è un contatto relativo, non vero”.

Lo sportello, frutto di una collaborazione tra due associazioni “Giovani Professonisti” e “Sympass”, e dell’assessorato ala Coesione sociale, riceverà su prenotazione ogni martedì e giovedì dalle 14.00 alle 18.00. E proprio alle due associazioni l’assessore Maccaro dice: “Ringrazio i professionisti delle due associazioni, insieme ai quali lo scorso anno abbiamo pensato e scritto il progetto premiato dalla Regione Lazio. Ora – conclude l’assessore del Comune di Cassino – possono finalmente partire le attività e la cittadinanza può contare su un supporto pubblico estremamente concreto e professionale”.

El. Pit.