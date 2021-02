Partiti i vaccini over 80 ma non nell’ospedale di Sora. Tra le polemiche, l’azienda sanitaria precisa: «Con l’arrivo delle dosi si vaccinerà anche al SS. Trinità». E chiede collaborazione e tranquillità. La tensione in città è salita alle stelle nelle ultime ore, con la popolazione anziana che non riesce a prenotare e che deve organizzarsi per recarsi a Frosinone e Cassino per farsi somministrare l’attesa dose.

La direzione aziendale, che da mesi vive una situazione difficile che richiede responsabilità, buon senso e capacità di azione, mette a tacere le polemiche.



LA POLEMICA

Se da una parte c’è chi, come il consigliere Luca Di Stefano, chiede il riposizionamento immediato dell’ospedale di Sora come luogo di vaccinazione per over 80, dall’altra c’è chi come la consigliera Maria Paola D’Orazio, vice presidente della Commissione sanità del Comune, sottolinea lo sforzo della Asl: «La fascia degli over 80 è quella di coloro che sono più fragili, che spesso sono affetti da altre patologie ed è per questo che i protocolli aziendali sono studiati per garantire la massima efficacia e sicurezza delle procedure». Da una parte quindi chi come Fratelli d’Italia e Di Stefano premono sui vertici dell’azienda sanitaria di Frosinone affinché Sora sia inserita nell’elenco delle città in cui è possibile effettuare il vaccino agli over 80, dall’altra c’è chi come la componente di Federsanità Anci Lazio plaude allo sforzo degli operatori e degli addetti ai lavori promuovendo l’azione messa in campo dalla manager D’Alessandro, biasimando chi «pensa di farsi propaganda elettorale sulla salute».

E’ un tiro alla fune estenuante. Fratelli d’Italia chiama in causa anche il consigliere regionale Marcelli la cui risposta non si fa attendere: «Sora è già un centro vaccinale. Le dosi inviate sono inferiori rispetto al fabbisogno ma mi è stato confermato che non appena saranno disponibili verranno inviate soprattutto dove c’è stata assoluta carenza di dosi e quindi anche a Sora. Per questo voglio rassicurare i cittadini e in particolare gli ultraottantenni sulla possibilità di accedere ai vaccini».



L’ASL

E’ l’azienda che mette a tacere tutti con una nota pungente in cui “bacchetta” soprattutto coloro che strumentalizzano il problema in un momento di grande tensione: «L’organizzazione è messa in campo con attenzione sanitaria per la sicurezza del paziente e in base all’arrivo delle dosi e non in base alle richieste di punti territoriali. Le scelte vengono fatte step by step in modo da poter partire in sicurezza, in relazione al numero delle dosi disponibili e la Asl ha disposto due squadre vaccinali: una per la zona nord presso l’ospedale di Frosinone e una per la zona sud presso l’ospedale di Cassino. Inoltre, è stata disposta una squadra per gli allettati a domicilio. Successivamente saranno attivate le altre postazioni di Alatri, Anagni, Atina, Ceccano e Sora. Saranno individuati tra questi i centri vaccinali interessati dall’impiego di altre tipologie di vaccino riservate a categorie differenti. In questo delicato e particolare momento, le scelte assunte sono prioritariamente di tipo sanitario, di tutela della sicurezza e di tempestività per aumentare velocemente la copertura vaccinale della popolazione, avendo comunque cura delle esigenze della cittadinanza. Ogni giorno assumiamo delle scelte difficili, ma chiediamo a tutti di comprendere la portata epocale di questa campagna e le difficoltà estreme che ci vengono poste».

