Mezzogiorno di paura a Torrice, scossa da una frana che ha squarciato la quiete di una mattinata tranquilla come tante. Tutto è avvenuto in un attimo, pochi minuti dopo le 12 di ieri: all’improvviso, in via Cavour, un muro di contenimento di pietra, alto 7-8 metri e largo altrettanto, è esploso crollando nella sottostante piazza chiamata dell’Ammasso. È venuta giù una consistente massa di sassi, terra e detriti che ha travolto alcune auto parcheggiate, rimaste danneggiate, e che si è fermata a un paio di metri dalle abitazioni di fronte. In molti sono usciti di casa trovando davanti ai loro occhi uno scenario di devastazione. In quel momento, per fortuna, lungo quella striscia di asfalto non passava nessuno ed è per questo che in paese si parla di tragedia sfiorata. Nel frattempo, visto che non si esclude il pericolo di eventuali altri crolli, alcune abitazioni sono state sgomberate.



IL SOPRALLUOGO

Scattato l’allarme, sul posto, oltre al commissario prefettizio, al sub commissario e al personale dell’ufficio tecnico del Comune, sono intervenuti carabinieri, vigili del fuoco e agenti della polizia locale. È stato effettuato un sopralluogo per verificare le condizioni della porzione di muro rimasta in piedi e della zona sovrastante, dove, a pochi passi dalla parete franata, si trova un’abitazione. Nelle vicinanze, inoltre, c’è anche una chiesa. A causare il cedimento strutturale, secondo una prima ricostruzione, sarebbero state le piogge intense di questi giorni. L’intera zona è stata interdetta, transennata. Ingenti i danni: lo smottamento ha trascinato via anche un paio di lampioni e qualche arbusto. Nel momento del crollo, ironia della sorte, in Comune si stava tenendo un incontro incentrato sul dissesto idrogeologico, dal momento che sul territorio comunale sono state riscontrate alcune situazioni di criticità. Poi l’improvviso boato ha fatto accorrere tutti sul posto.

Nel pomeriggio, dopo le verifiche, il commissario Anna Mancini, che regge il Comune da alcuni mesi, ha emanato un’ordinanza urgente anche per consentire di avviare i primi interventi di bonifica e di ripristino. Cinque unità abitative tra via Cavour e via Aspromonte, per un totale di 14 persone, sono state evacuate in via precauzionale fino a quando non saranno eseguiti lavori di messa in sicurezza. Le famiglie hanno già trovato un’altra sistemazione. Con un’ulteriore ordinanza, inoltre, via Cavour è stata chiusa al transito veicolare e pedonale.

«Fortunatamente nessuno è rimasto coinvolto nel crollo e questo è quello che conta. Esprimo la mia vicinanza ai cittadini che hanno dovuto lasciare la loro abitazione» ha spiegato il commissario Mancini. Un messaggio di solidarietà è arrivato anche dall’ex candidato a sindaco Alfonso Santangeli. Un’altra frana si è staccata in via Casilina sud, nel territorio di Pofi, con i detriti che hanno ricoperto una rimessa.

