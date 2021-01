Allagamenti, zone interdette al pubblico, calcinacci ed intonaci a terra: il cimitero comunale di Sora versa nel degrado ed è anche pericoloso. E la cosa più incredibile è che i danni più pesanti sono nell’ala nuova, quella di via Cocorbito, realizzata pochi anni fa. Nonostante gli appelli e le segnalazioni dei cittadini, anche attraverso i social network, la situazione nel camposanto di via Marsicana resta invariata, tra il malumore e la rabbia di coloro che non riescono nemmeno a portare un fiore ai cari defunti. A tutto questo si aggiunge qualche episodio come quello che ha visto “vittime” della scalinata alcune persone che sono scivolate malamente a causa del pavimento viscido e ricoperto da melma e muschio. «Basterebbe utilizzare l’idropulitrice per rendere la scala sicura ed evitare che qualcuno, magari anziano, si rompa una gamba» lamentano alcuni cittadini. Le infiltrazioni delle acque meteoriche hanno reso impraticabile alcune zone del cimitero, l’acqua è penetrata dai soffitti su lapidi e in alcune cappelle rendendo praticamente la visita ai propri cari impossibile. «Ancora una volta facciamo appello a questa amministrazione di occuparsi almeno della spicciola manutenzione del cimitero» lamentano dall’associazione 2.0 che ha raccolto le proteste di centinaia di persone.



CARENZA DI PERSONALE

Un altro problema, anche questo finito al centro di tante polemiche, è quello della carenza di personale, problema però che non giustifica l’assenza di manutenzione e la situazione oggettivamente drammatica dell’area dove è stato necessario isolare intere ale con il nastro rosso. «L’amministrazione con una ordinanza ha chiuso per diversi giorni il cimitero, in rispetto delle misure anti Covid previste dal decreto Natale - fanno notare in tanti -. Avrebbero potuto approfittare per effettuare un minimo di manutenzione e consentire le visite ovunque nei giorni della riapertura. Invece hanno pensato bene di mettere del nastro pensando così di risolvere il problema». Sono anni che si chiede di intervenire nel cimitero con opere di sistemazione che non lascino il tempo che trovano ma che siano risolutive di problemi che perdurano da troppo tempo. Le piogge torrenziali degli ultimi giorni hanno finito per acuire il disagio: intere corsie infatti si sono allagate a causa della mancanza di alcune lastre di protezione del soffitto. L’appello quindi viene rivolto agli uffici competenti del Comune di Sora affinché provvedano al ripristino della situazione per evitare che dopo ogni pioggia il cimitero diventi uno stagno impraticabile. Il sindaco Roberto De Donatis, in più occasioni, ha imputato le colpe alla mancanza di personale adeguato che possa gestire il camposanto, comunque uno spazio molto ampio e dove i problemi sono all’ordine del giorno.

Ro. Pu.

