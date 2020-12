Tutto sommato l'ultima giornata di campionato non ha provocato grossi danni al Frosinone in termini di classifica nonostante la brutta sconfitta subita al “Tombolato” contro il Cittadella che gli ha dato una lezione di calcio. E' quinto con 24 punti, a quattro dalla capolista Salernitana.

Davvero una serata da dimenticare in cui è andato tutto storto alla squadra di Nesta che veniva da una striscia di 5 risultati utili consecutivi, con 11 punti conquistati dei 15 in totale a disposizione. In precedenza, invece, nella prima serie dello stesso numero di partite utili di fila, il Frosinone aveva messo in cassaforte addirittura 13 dei 15 punti complessivi. A Cittadella, però, quando nessuno se lo sarebbe aspettato alla luce delle ultime convincenti prestazioni contro Brescia fuori, Chievo in casa, Lecce e Reggiana in trasferta e Salernitana al “Benito Stirpe”, è arrivato il flop dei giallazzurri sotto ogni aspetto. E' mancato proprio tutto, dal gioco ai movimenti senza palla, dal pressing alla cattiveria, per finire alla mancanza di lucidità in mezzo al campo, a causa della evidente stanchezza che ha annebbiato la mente e tagliato le gambe a Maiello e soci.

Se il Frosinone si è fermato nella sua rincorsa verso i piani altissimi della graduatoria, comunque, le altre sette sorelle della griglia playoff non è che abbiano fatto sfracelli. A parte la Salernitana che ha battuto a fatica l'Entella, la Spal vittoriosa con il Lecce e il Monza contro l'Ascoli, che intanto ha esonerato Delio Rossi, la vice capolista Empoli e il Venezia non sono andate oltre il pareggio rispettivamente in casa con la Reggiana e in trasferta contro il Cosenza. Sembra ripetersi, insomma, anche se in anticipo, quello che accadeva l'anno scorso quando la squadra di Nesta perdeva qualche partita di troppo, ma le altre del gruppetto di testa facevano a gara nel tenerla in corsa. Certo, in questa stagione lo scenario è cambiato, il Frosinone appare più coraggioso e sfrontato, però quando meno te lo aspetti arriva puntuale la brutta sorpresa come è capitato a Cittadella. E' vero che tra la catena interminabile di infortuni (soprattutto muscolari) e il Covid, all'allenatore sono venuti a mancare o continuano a mancare giocatori importanti come Brighenti, Ariaudo, Capuano, D'Elia, Ciano, Gori, Tabanelli, Novakovich e Kastanos, ma non si può neppure negare che lo stesso Venturato ha dovuto rinunciare a 9 elementi risultati positivi al Covid e in precedenza ad altri elementi per colpa di infortuni.

Eppure la stanchezza nei giocatori del Cittadella non si è notata affatto, mentre nel Frosinone è affiorata sin dalla prima mezz'ora di gioco. Venturato, però, rispetto alla trasferta di Reggio Calabria dove aveva vinto, martedì sera ha effettuato 3 sostituzioni, al contrario di Nesta che ha ripresentato gli stessi uomini scesi in campo con la Salernitana quattro giorni prima. Ma Tabanelli, Gori e Tribuzzi non avrebbero potuto trovare spazio nello schieramento iniziale per dare modo di rifiatare a chi da settimane sta cantando e portando la croce? Oppure, l'allenatore non avrebbe potuto gettarli nella mischia un po' di tempo prima? Naturalmente non avremo mai la controprova che il rendimento della squadra sarebbe migliorato, però di sicuro i tre avrebbero potuto dare qualcosa in più sul piano fisico rispetto a qualche compagno in evidente debito di ossigeno. Inutile, comunque, adesso starsi a piangere addosso.

Piuttosto occorre rimboccarsi le maniche e pensare a come battere domenica in casa il Pordenone, per riprendere subito la corsa verso le posizioni di classifica che contano. Ieri mattina, intanto, il Frosinone si è allenato a Padova. Scarico per chi aveva giocato la sera prima, lavoro aerobico per tutti gli altri. Kastanos e Luciani si sono allenati in sede, terapie per Baroni. Oggi seduta mattutina a Ferentino e altra serie di tamponi.

Mau. Di Ri.

