Rimane a rischio rinvio la sfida tra Cittadella e Frosinone, la decima in programma domani sera alle 19 allo stadio “Tombolato” dove, peraltro, i giallazzurri non hanno mai perso, tra gare di campionati e playoff. I tamponi effettuati ieri pomeriggio dai giocatori del Cittadella al rientro da Reggio Calabria, sono risultati tutti negativi, ma resta sempre l'incognita degli ulteriori esami a cui i veneti dovranno, comunque, sottoporsi nella mattinata di domani, giorno della gara.

L'ipotesi del rinvio, insomma, rimane in piedi visto che la squadra di casa è stata decimata dal Covid che ha colpito in totale 12 componenti del cosiddetto gruppo-squadra. Di questi ben 9 sono giocatori, e cioè il portiere Maniero, i difensori Ghiringhelli, Cassandro, Bassano, Frare e Benedetti, l'attaccante Cissè e i centrocampisti Pavan e Mastrantonio, ex Primavera del Frosinone. Gli ultimi tre sono risultati positivi dagli accertamenti eseguiti sabato mattina quando la squadra si trovava già a Reggio Calabria e, dopo la partita vinta (3-1) contro la Reggina, sono tornati in Veneto ieri a bordo di un mezzo privato, mentre il resto del gruppo è rientrato in sede con un volo charter atterrato a Venezia poco prima delle 15. Gli altri 3 positivi nel Cittadella, invece, sono l'allenatore Venturato, il suo secondo Redigolo e il direttore generale del club Marchetti. Tutti, ovviamente, sono stati posti in isolamento seguendo le prescrizioni del protocollo soft e vi resteranno per 10 giorni, al termine dei quali verranno sottoposti di nuovo al tampone molecolare.

Già con questi 9 positivi, comunque, il Cittadella avrebbe potuto chiedere al presidente della Lega di Serie B, Mauro Balata, il rinvio della partita sul campo della Reggina, sfruttando il bonus (una volta soltanto nell'arco della stagione con più di 8 casi) come previsto dal protocollo anti-Covid. I veneti, però, non lo hanno fatto e anzi hanno giocato regolarmente e vinto (3-1) al “Granillo” contro i padroni di casa. Sono 17 al momento i giocatori disponibili e al gruppo domani sera potrebbero essere aggregati alcuni elementi della Primavera. Il Cittadella, però, starebbe valutando la possibilità di chiedere il rinvio della gara con il Frosinone visto che il problema poi si ripresenterebbe in occasione della trasferta contro il Chievo.

Il Frosinone, invece, di positivi ne ha tre, cioè l'attaccante Novakovich e i difensori Brighenti e Giordani. E' stato lo stesso capitano giallazzurro, seguendo l'esempio dell'americano, a divulgare la notizie della positività attraverso il profilo Instagram: “Purtroppo sono risultato positivo, sono asintomatico - ha scritto Brighenti - , la famiglia è negativa e questa è la cosa più importante. Tornerò presto, Forza Frosinone”. E con la carica di Brighenti i giallazzurri, che nella tarda serata di ieri si sono sottoposti ad un altro ciclo di tamponi i cui risultati si conosceranno questa mattina, si preparano ad affrontare l'impegnativa trasferta sul terreno del “Tombolato” dove, però, non hanno mai perso. I ciociari si sono allenati al “Benito Stirpe” per riprendere confidenza con la luce artificiale visto che la sfida in casa del lanciatissimo Cittadella, si giocherà sotto i riflettori con fischio d'inizio alle 19. Nesta per l'occasione recupera i difensori Capuano e D'Elia, fuori da tempo per un problema muscolare, mentre Kastanos ha svolto lavoro differenziato e Ariaudo è rientrato parzialmente in gruppo. Entrambi sarebbero in dubbio. Intanto, la tradizione favorevole nei confronti del Cittadella e il primo posto nella speciale classifica dei punti conquistati in trasferta, danno ancora più fiducia al Frosinone che nelle 6 partite giocate fuori casa, ha ottenuto 13 punti dei 18 a disposizione, con 4 vittorie, un pareggio e una sconfitta. In mattinata la seduta di rifinitura e poi la partenza per Cittadella.

Mau. Di Ri.

