Sono stati consegnati nella giornata di ieri i giocattoli ai piccoli del reparto di pediatria dell’ospedale civile Santissima Trinità di Sora. Un gesto di grande generosità e sensibilità quello compiuto dai volontari dell’associazione 2.0 che con la collaborazione del personale medico e degli infermieri del reparto sono riusciti a strappare un sorriso anche a bambini che vivono un momento difficile durante le festività natalizie. I piccoli hanno potuto abbandonare momentaneamente e parzialmente la realtà e le sue regole per immergersi in un mondo di fantasia nel quale ogni desiderio può trovare spazio e realizzarsi attraverso l’invenzione di storie, situazioni, personaggi. Grati anche i genitori e tutti i familiari dei bambini ricoverati: «Vogliamo ringraziare il primario e tutto lo staff del reparto di pediatria del nosocomio di Sora - hanno commentato i volontari dell’associazione dopo aver consegnato i regali - per averci dato la possibilità di donare un momento di gioia a questi piccoli, con la speranza e l’augurio che possano trascorrere un sereno Natale in famiglia e che possano tornare al più presto all’abbraccio dei loro cari». È solo l’ultima di una serie di iniziative messe in campo dai volontari che in questi giorni sono impegnati a consegnare pacchi alimentari alle famiglie indigenti, pagnotte di pane e dolci natalizi a chi non può permettersi di acquistarli.



L’INIZIATIVA DI ISOLA LIRI

Speciale iniziativa del Comune di Isola del Liri che di recente ha impegnato danari per l’acquisto di giochi per i piccoli pazienti del reparto di pediatria dell’ospedale SS. Trinità di Sora. I giochi verranno consegnati la prossima settimana. La scelta dell’amministrazione, su iniziativa della consigliera comunale Anna Paola Faticoni, è precisa: come si legge nell’atto che impegna 500 euro c’è “la volontà dell’Amministrazione comunale di dedicare un gesto di solidarietà e di vicinanza ai bimbi che purtroppo si trovano ricoverati presso il reparto di pediatria dell’ospedale SS. Trinità di Sora, donando al reparto dei giochi assortiti per fasce di età». Un gesto concreto quindi, che seppur piccolo contribuisce a donare un sorriso ai bambini che si trovano a combattere una battaglia difficile. «Tutti i bambini aspettano il periodo natalizio per ritrovare la magia dei regali – ha spiegato la consigliera Faticoni –. Così, con la speranza di regalare un sorriso abbiamo voluto acquistare dei giochi per i bambini del reparto di pediatria dell’ospedale di Sora. Tengo a sottolineare che si tratta di giochi educativi Montessori, i migliori per aiutare i bimbi a crescere sotto tanti punti di vista». Le attività ludiche soprattutto quando la malattia entra nella vita di un bambino possono contribuire ad elaborare in modo più positivo l’esperienza che si sta vivendo. Una iniziativa speciale che regala spensieratezza e momenti di gioia nonostante tutto, la malattia e il Covid.

