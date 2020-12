Sconfitta con tanto rammarico per la Virtus Cassino che esce battuta dal parquet della Luiss Roma. Il match termina 78-74 in favore dei capitolini che hanno sfruttato al meglio una partenza a razzo.

Per i rossoblù il rimpianto di aver regalato troppi punti nel primo periodo e quel pesante passivo di quattordici punti ha pesato nell'economia del risultato. Il primo canestro lo realizza Infante che sarà l'assoluto protagonista del primo periodo. Visnjic firma i primi punti per Cassino ma poi salgono in cattedra i capitolini che mettono a segno un parziale di 10-0 (12-2). Rischia spezza l'incantesimo e poi Grilli con due realizzazioni riporta i rossoblù sotto di otto lunghezze. Ma la Luiss sembra avere una marcia in più e con uno scatenato Infante, già 15 punti nei primi dieci minuti va avanti di 16 (24-8). Alla sirena il tabellone recita 27-13 in favore del quintetto di casa. Tutta un'altra musica per la Virtus nel secondo periodo con gli uomini di Vettese che cambiano decisamente ritmo e piazzano subito un parziale di 10-0 che consente a Grilli e compagni di arrivare a meno quattro dai capitolini (27-23). In evidenza Manojlovic e Teghini. Il quintetto di casa è in affanno ma tiene comunque il vantaggio guadagnando anche un +7. Per i rossoblù va a segno anche il giovanissimo Di Camillo e prima dell'intervallo lungo Visnjic fa 1/2 dalla lunetta mandando i suoi a riposo con sei punti da recuperare (36-30). Al rientro Cassino si avvicina ulteriormente grazie a Grilli che realizza il -2 (36-34). C'è aria di sorpasso ma la Luiss riesce a contenere bene il ritorno del quintetto rossoblù. Fiorucci mette a segno una tripla di vitale importanza per i romani che mantengono costantemente il vantaggio seppur minimo. Poi ci pensa Tredici con due canestri dalla distanza a indirizzare il match in favore della squadra di casa. Negli ultimi dieci minuti Cassino prova a spaventare la Luiss e alla fine chiudere sul 18-22 il periodo ma non basterà per portare a casa la vittoria.

LUISS ROMA: Fiorucci 4, Infante 21, Martino 14, D'Argenzio, Sanna 10, Tredici 10, Murri 4, Pasqualin 15, Gellera, De, Garofolo, Rota. VIRTUS CASSINO: Manojlovic 4, Grilli 20, Rubinetti 2, Teghini 4, Lestini \11, Rischia 11, Visnjic 17, Di Camillo 2, Gambelli, Fioravanti 3.

A. To.

