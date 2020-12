Rachele Visocchi di Atina è nel team di Luna Rossa Pirelli Prada. Parteciperà America’s Cup 2021. Il suo è un ruolo importante per il team italiano: è addetta alle rotte mediante rilevazioni satellitari e informatiche. La squadra da ottobre si trova ad Auckland, in Nuova Zelanda, dove dal 6 al 21 marzo 2021 si terrà la 36esima Coppa America, il trofeo più prestigioso e antico del panorama sportivo mondiale. In attesa delle World Series, in programma dal 17 al 19 dicembre e della Christmas Race, il 20 dicembre, si sono già disputate - mercoledì e ieri - le prime regate di prova. Dal 15 gennaio 2021 poi, si entrerà nel vivo della competizione con la Prada Cup, in programma dal 15 gennaio al 22 febbraio 2021. Si tratta di regate di selezione dei Challenger che determineranno il team che sfiderà il Defender, Emirates Team New Zealand nel Match Finale della 36esima America’s Cup.

Quella della vela è una passione che Rachele ha fin da bambina. Come si legge sul sito ufficiale di Luna Rossa, Rachele ha iniziato ad andare in barca dall’età di 10 anni, prima sulle derive e in seguito su barche di mini altura e altura, partecipando a regate nazionali ed internazionali, tra cui Middle Sea Race, Fastnet, Rorc Caribbean 600, Copa del Rey. Laureata in architettura con un master in Analisi Dati Geografici, negli ultimi anni si interessa di New Media e “Data Viz” con particolare attenzione alla creazione di contenuti e nuovi modelli per comunicare lo sport. Questa è la sua prima America’s Cup. Infatti Rachele è entrata nel team di Luna Rossa a gennaio 2020. E’ tutta nera, con le classiche strisce Prada in rosso e bianco, la nuova Luna Rossa AC75 con cui il team di Patrizio Bertelli andrà all’assalto della trentaseiesima America’s Cup. AC75 Luna Rossa è una imbarcazione d’altissimo livello: lo scafo, costruito presso i cantieri Persico Marine di Nembro, a Bergamo, è arrivato a Auckland agli inizi di ottobre scorso su un aereo cargo Antonov, il più grande aereo da trasporto del mondo. Qualche giorno dopo, sempre a Auckland, il varo della seconda imbarcazione AC 75 Luna Rossa, con la benedizione impartita dal Padre Peter Tipene della Cattedrale di Auckland, seguita dal battesimo dell’imbarcazione. Mentre la barca veniva varata, la comunità Maori l’ha accompagnata con il loro tradizionale rituale. Una cerimonia suggestiva, alla qualche ha partecipato anche l’atinate Rachele Visocchi. Da subito il team si è messo al lavoro preparando l’imbarcazione, allestendo i sistemi di bordo e la strumentazione per essere pronti a navigare. I primi test hanno dato ottimi risultati. La barca ha toccato per la prima volta l’acqua del Viaduct Basin alle 11:30 locali di martedì 20 ottobre, le 23:30 di lunedì in Italia.

Atina e tutta la Valcomino tifano per Rachele e per Luna Rossa e seguono costantemente l’andamento dei preparativi. Ad inviarle l’imbocca al lupo è stato qualche giorno fa il gruppo di Valcomino Senza Confini: “l’emozione di sapere che nella squadra che da dicembre farà volare Luna Rossa ci sarà una presenza di Atina e della Ciociaria è enorme – scrivono - E se quella presenza ci condividesse, anche con immagini flash, una delle vibrazioni emotive che il mare il cielo e il vento in simbiosi fisica accendono, le saremmo più vicini a trasmetterle il nostro entusiasmo ed il nostro affetto... per ora gridiamo ...Forza Rachele!”. A tifare per Rachele c'è tutta la Ciociaria che grazie a lei e al suo talento è presente in questa storica e importante manifestazione, il più antico trofeo sportivo del mondo.

Ir. Mi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA