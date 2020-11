Edilizia scolastica, lavori alla scuola ‘Caio Mario’ in località Giglio di Veroli. Quasi pronto il primo piano dell’edificio scolastico di via I Luci.

Si tratta di interventi programmati di consolidamento strutturale dell’edificio necessari a garantirne una maggiore stabilità dell’immobile, secondo le normative attuali. Soddisfatto l’assessore ai lavori pubblici Augusto Simonelli. "La ditta sta lavorando per ultimare il primo piano, quasi sicuramente pronto entro Natale –ha spiegato- gli operai stanno completando gli impianti e aspettiamo gli infissi che arriveranno la prima settimana di dicembre. Ovviamente, l’impresa lavora quando non ci sono le lezioni come d’accordo con la dirigente scolastica. Dopo le vacanze natalizie, inizieranno quindi i lavori nelle aule collocate al piano ‘meno uno’, dove attualmente ci sono gli studenti che verranno trasferiti al piano superiore una volta ultimato". Tante le opere di edilizia scolastica già eseguite. Quasi 4 milioni di investimenti, finanziati sia dalla Regione che da bilancio comunale, per migliorare il patrimonio immobiliare scolastico, rendendolo più efficiente e soprattutto più sicuro attraverso il rispetto di una serie di adeguamenti previsti negli anni dalla legislazione nazionale. Nessun edificio scolastico è stato dimenticato ed opere di manutenzione sono state effettuate in tutte le scuole. La parte più importante degli investimenti riguarda sicuramente il plesso ‘Valente’, nel centro di Veroli, dove si sta lavorando al consolidamento statico per un appalto complessivo di oltre un milione di euro. "Siamo intanto concentrati sulla ‘Caio Mario’ –ha sottolineato l’assessore Simonelli- Ringraziamo la Regione Lazio per i finanziamenti concessi, quasi un milione di euro ottenuto per uno dei plessi più importanti del nostro territorio che ospita la scuola media del secondo Istituto comprensivo. La nostra priorità è portare avanti progetti e realizzare interventi".

A. Ci.

© RIPRODUZIONE RISERVATA