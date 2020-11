Madonna di Loreto: dopo centinaia di anni il Covid rischia di interrompere la tradizione di spostare per i mesi di novembre, dicembre e gennaio il simulacro di Maria dalla Chiesa al Colle fino a San Michele Arcangelo. Patrona di Arpino ed Isola Liri, la Vergine Lauretana è per le due comunità un punto di riferimento spirituale molto intenso.

Sarebbero dovuti essere proprio questi i giorni in cui organizzare nella città di Cicerone l'attesa processione e la traslazione della statua che durante l'anno è conservata in una nicchia accessibile dal Monastero benedettino adiacente alla chiesa di S. Andrea al Colle e che, per poco più di due mesi, viene esposta in quella di San Michele Arcangelo. Correva l’anno 1656 quando una grave pestilenza si abbattè su tutto il territorio confinante con Arpino; migliaia furono i morti. Il Signore di Arpino, Sora ed Arce, il Duca Ugo Boncompagni, volle fare voto alla Madonna di Loreto perché preservasse il suo feudo da quella piaga, pregò e promise alla Madonna di Loreto di impegnarsi a fare dono di una lampada d’argento e di mantenerla accesa per sempre a sue spese. Il voto venne messo ”nero su bianco” in una lettera: se il suo feudo fosse rimasto illeso sarebbe andato personalmente a Loreto ”a fare quell’obbligo et eseguire il voto”. Il voto fu confermato da una solenne cerimonia nella Chiesa di San Michele. Arpino e tutto il feudo rimasero miracolosamente illesi dal flagello della pestilenza e da quel giorno, ogni anno, gli arpinati e tanti devoti da ogni parte della Diocesi di Sora, Cassino, Aquino e Pontecorvo con il testa il Vescovo vanno in massa a ringraziare la Signora Lauretana nei giorni a lei dedicati, il 7 e l’8 Settembre. Viene ricordata anche la grazia ottenuta nel '500 quando un violento nubifragio mise in allarme gli abitanti della contrada i quali, temendo un cedimento della diga, chiesero l’intercessione (da qui anche il nome della Madonna del ”riparo”) alla Vergine Maria. Il cedimento della diga inspiegabilmente non avvenne. Per tutti si trattò di un miracolo.

Quest'anno - a causa dell'emergenza Covid - il momento di preghiera (nel rispetto delle norme anti contagio) è stato particolarmente sentito e tutta la comunità ha vissuto le giornate di affidamento alla protettrice, invocando in particolare proprio la liberazione dalla pandemia che sta colpendo l'intero pianeta. A causa delle restrizioni non è stato possibile organizzare il tradizionale pellegrinaggio con il quale molti fedeli si recano ogni anno al santuario della Santa Casa di Loreto, insieme alla folta rappresentanza diocesana, tantomeno prevedere celebrazioni che non consentissero il necessario distanziamento tra le persone. Sembra che il Parroco Padre Juan Lujan abbia anche proposto di spostare la statua della Madonna - normalmente accompagnata in corteo da migliaia di persone, autorità civili, religiose e militari, con un piccolo carro per non dover interrompere la tradizione ma la proposta, circolata come voce tra le strade della città di Cicerone, sembra non essere piaciuta e non aver trovato il plauso della comunità. Quindi, se da una parte c'è chi chiede che la tradizione venga rispettata, pur con tutti i rischi che ne deriverebbero (ipotesi comunque scartata perchè le processioni sono state vietate), dall'altra c'è chi preferisce non spostare la statua utilizzando metodi alternativi del tutto discutibili. Fra qualche giorno si deciderà se e come procedere alla traslazione.



R. Pu.

© RIPRODUZIONE RISERVATA