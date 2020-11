“Viabilità sicura” in Ciociaria, lavori per eliminare pericoli e insidie

Sicurezza delle strade della Ciociaria: la Provincia di Frosinone avvia un maxi piano per la bonifica dei tratti di competenza per eliminare eventuali rischi e insidie per gli automobilisti.

In sostanza si tratta di un’operazione di prevenzione tesa a favorire condizioni ottimali di viaggio in vista dell’inverno, ormai alle porte, quando imperversano nubifragi e ondate di maltempo che già in passato hanno causato forti disagi alla circolazione.

Dopo l’annuncio dell’investimento, per il 2020, di oltre quattro milioni e mezzo di euro sulla rete viaria, gli operai dell’ente, con l’ausilio dei mezzi in dotazione, sono entrati in azione per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria nelle sei aree in cui è stato suddiviso il territorio. In particolare, come spiegato dagli amministratori di palazzo Iacobucci, si sta procedendo al taglio di alberi, piante e arbusti che risultano pericolosi per la viabilità e limitano la visuale dei conducenti dei veicoli. «Non solo. Con le abbondanti piogge delle scorse settimane e in previsione della stagione invernale - hanno aggiunto -, queste operazioni mirano a garantire la sicurezza di chi percorre le arterie più trafficate».



IL COSTO

Gli interventi di rimozione di tronchi, rami e vegetazione spontanea, avviati già nelle scorse settimane e che proseguiranno nei prossimi giorni, hanno richiesto un impegno economico di circa 720mila euro. Rientrano nell’ambito del piano “Viabilità sicura” messo in campo dall’amministrazione guidata dal presidente Antonio Pompeo e si aggiungono a quelli relativi alla sistemazione del manto d’asfalto di diverse strade provinciali.



GLI AMMINISTRATORI

Soddisfazione è stata espressa dal presidente dell’ente di piazza Gramsci e dal consigliere provinciale delegato al settore viabilità, Germano Caperna. «Si tratta – hanno spiegato in una nota – di un primo intervento sistematico che comprende tutte le arterie di competenza provinciale. Accanto a un poderoso piano di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, che ha impegnato tecnici e mezzi della Provincia nelle sei aree in cui sono suddivisi tutti i collegamenti tra città e comuni, ora andiamo ad agire su un altro fronte legato alla sicurezza degli automobilisti».

