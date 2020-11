Si sono conclusi i primi due dei sette concorsi banditi dal comune di Cassino nei mesi scorsi per assumere 16 nuovi impiegati e 7 per gli avanzamenti di carriera del personale interno. In tutto 23 posti per riempire l’organico comunale che si sta riducendo per i continui pensionamenti.

Si è concluso il primo bando con l’esame orale di 19 ammessi per un posto di istruttore direttivo di vigilanza, categoria D. Primo è risultato il candidato Emilio Boscaro con 97,18 punti. “Sarà il primo vigile urbano, con posizione direttiva, ad essere assunto nelle prossime settimane” ha detto il sindaco Enzo Salera. E da questa graduatoria il comune può assumere altri vigili in caso di bisogno di personale direttivo, da gennaio in poi. Invece ci vorrà più tempo per il concorso per sei vigili urbani. Si è concluso con gli orali anche quello per due posti di tecnico specializzato, ossia conduttore di mezzi meccanici. I vincitori sono Antonio Prisco con 54,60 punti e secondo Diego Marrocco con 52,60. Seguono quattro idonei che potranno essere assunti in caso di necessità dal 2021. Questi tre vincitori dei due concorsi potrebbero essere assunti entro questo mese.

Giovedi mattina, poi, sono in programma in sala Restagno gli orali per assumere cinque geometri. Gli ammessi, dopo la prova scritta, sono solamente sei e perciò, probabilmente, saranno tutti assunti perché il sesto posto riguarda un interno. Anche questi entreranno in servizio nelle prossime settimane e saranno dislocati nell’Area tecnica per i settori di Urbanistica, Lavori pubblici e Manutenzione. Perché c’è carenza di tecnici comunali. E venerdi 6 novembre sono previsti gli esami scritti per i 51 selezionati per il concorso per vigile urbano con sei posti a disposizione. L’orale è in programma il 30 novembre. E sarà l’ultimo concorso da completare. Per i sei nuovi vigili la loro assunzione arriverà prima delle feste natalizie. Inoltre il 9 ci sono gli orali per quattro posti di istruttore direttivo amministrativo, il 12 per due collaboratori amministrativi e il 16 per due posti di istruttore contabile.

